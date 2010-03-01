نیمی از آموزشهای فنی و حرفه ای به دانشجویان ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، نادر فخری شامگاه یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان دیواندره اظهار داشت: در راستای سیاستهای جدید کاری سازمان، حدود نیمی از آموزشهای فنی و حرفه ای کردستان به دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها و مراکز موزش عالی ارائه می شود.

وی ادامه داد: افزایش مهارتهای دانشجویان و فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی در راستای جذب این عزیزان در عرصه های مختلف کاری در جامعه یکی از بهترین اقداماتی که خوشبختانه توسط سازمان فنی و حرفه ای آغاز و استان کردستان برای اجرایی کردن این مهم یکی از استانهای پیشگام در کشور به شمار می رود.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان یادآور شد: از ابتدای سال جاری و با افزایش همکاری با دانشگاه های سطح استان و ارتقاء وضعیت آموزشهای ارائه شده توسط فنی و حرفه ای کردستان و همچنین توجه به آموزش رشته های کاربردی و مورد نیاز بازار کار میزان حضور و استقبال دانشجویان بسیار بهتر شده است.

فخری با اشاره به راه اندازی مرکز آموزش فنی و حرفه ای در داخل دانشگاه کردستان در سال جاری عنوان کرد: در حال حاضر اعتبار مورد نیاز برای راه اندازی و تجهیز یک مرکز دیگر در داخل محدوده دانشگاه های استان جذب شده و در حال رایزنی با مراکز آموزش عالی برای راه اندازی این مرکز جدید هستیم.

وی در ادامه بیان داشت: آموزشهای فنی و حرفه ای نقش اساسی در تربیت نیروی انسانی ماهر و در نتیجه افزایش بهره وری و ایجاد اشتغال را به دنبال دارد که توجه به آموزشهای فنی و حرفه ای با تدوین برنامه ای بلند مدت می تواند زمینه های کاهش بیکاری و افزایش اشتغال در کشور را فراهم کند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان یادآور شد: یکی از مهمترین بخشهای آموزش فنی و حرفه ای توسعه و تجهیز مراکز به وسائل مورد نیاز و همچنین بهره گرفتن از مربیان آموزش دیده و مجرب است که خوشبختانه در حال حاضر استان کردستان در این دو بخش هیچ گونه مشکلی ندارد.

فخری در پایان با اشاره به وضعیت آموزش فنی و حرفه ای شهرستان دیواندره خاطرنشان کرد: تاکنون در این مرکز 60 هزار و 925 نفر ساعت در بخشهای مختلف آموزش ارائه شده است که بیش از 35 هزار 530 نفر ساعت از آموزشهای ارائه شده توسط بخش خصوصی در این شهرستان صورت گرفته است.

در پایان این مراسم ضمن تقدیر از "عطالله قادری"، "محمد قماشچی" به عنوان سرپرست جدید مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان دیواندره معرفی شد.