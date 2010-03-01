علی کلباسی مدیر کل صدا و سیمای مرکز اصفهان درباره برنامههای این مرکز به خبرنگار مهر گفت: امسال طبق سیاستهای معاونت امور مجلس و استانها که به مراکز استانها ابلاغ شده، کارهای فاخری تهیه کردیم که میتوانم به مجموعه "پیک راستان" به کارگردانی اکبر خواجویی اشاره کنم که تصویربرداری آن به پایان رسیده و تدوینش آغاز شده است. همچنین چند فیلم تلویزیونی با عناونی "سایههای شهر" و ... تولید کردیم.
وی در ادامه افزود: دلیل انتخاب خواجویی برای کارگردانی مجموعه "پیک راستان" این بود که او اصفهانی است. در این مجموعه اصلاً از بازیگران تهرانی استفاده نکردیم و همه بازیگران بومی اصفهان هستند. سریال "پیک راستان" اثر پر بازیگری و پرلوکیشنی هم است. با توجه به محدودیتهایی که به لحاظ بودجه داریم، اما توانستیم کارهای مناسبی در سال جاری تهیه و پخش کنیم و از کارگردانان بومی هم بهره بردیم.
مدیر کل صدا و سیمای مرکز اصفهان با اشاره به مجموعههایی که برای سال 89 تهیه میشود، گفت: قصد داریم چند کار فاخر تهیه کنیم. ساخت مجموعهای درباره زندگی "علامه مجلسی" در برنامههای آتی ما قرار دارد، چرا که زندگی پر فراز و نشیبی دارد. در این باره تحقیقات کامل انجام دادیم و فیلمنامه نوشته شده است. در صورت فراهم شدن بودجه این مجموعه را سال آینده میسازیم. همچنین مجموعهای هم با مضمون حاجیه خانم امین، بانوی مجتهده میسازیم. از این بانو اطلاعات مکتوب خوبی موجود است که میتوانیم مورد استفاده قرار دهیم.
کلباسی خاطرنشان ساخت: مجموعهای هم با عنوان "خورشید اردهال" سال آینده میسازیم. قصد داریم یک فیلم هم درباره حاج نورالله نجفی تهیه کنیم. البته اولویت ما ساخت مجموعه "علامه مجلسی" است.
وی با اشاره به مخاطبان شبکه استانی اصفهان گفت: نظرسنجی انجام شده در اصفهان نشان میدهد که شبکه استانی اصفهان بعد از شبکه سه در رتبه دوم قرار دارد. مسلماً اگر بودجه بیشتری در اختیار داشته باشیم، میتوانیم کارهای متنوعتری تهیه کنیم و نقاط ضعف را کاهش دهیم. همچنین باید آموزش لازم را به نیروهای انسانی بدهیم. همچنین قصد داریم با کشورهای لبنان و اوکراین همکاری مشترک برای تولید کارهای داستانی خواهیم داشت.
مدیر کل صدا و سیمای مرکز اصفهان درباره ضعف زیاد مجموعههای طنز این مرکز مثل "آقای گرفتار" که از شبکههای سراسری پخش شده، توضیح داد: ما علاقمند به ساخت کارهای طنز فاخر هستیم. دوست داشتیم سری دوم مجموعه "قصههای مجید" را با کیومرث پوراحمد بسازیم، اما متاسفانه به لحاظ هزینههای بالا قادر به این کار نیستیم. قبول دارم آن مجموعه هم ضعفهایی داشت، اما سعی میکنیم کارهای طنز را تقویت کنیم.
کلباسی در پایان گفت: مجموعه "پیک راستان" که مراحل فنی را سپری میکند، به نظرم کار خوبی شده است. سعی میکنیم در آینده تولیدات بهتری تهیه و پخش کنیم.
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