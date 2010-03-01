عدم استقلال موجب بی حیثیتی آژانس است/ تبیین مختصات دیپلماسی ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر ، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی روز یکشنبه در دیدار وزیر امور خارجه، مسئولان وزارت امور خارجه و سفرا و رؤسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، انقلاب اسلامی را پدید آورنده یک منطق و سیاست نو در عرصه روابط بین المللی، با عنوان «سیاست تعاملی ضدنظام سلطه» دانستند و تأکید کردند: وظیفه سفیر و نماینده جمهوری اسلامی ایران، بکارگیری دیپلماسی کیفی، قوی و کارآمد برای پیشبرد «سیاست ضد نظام سلطه» است که لازمه آن نیز ایستادگی منطقی بر اصول انقلاب و مبانی شرعی و رودربایستی نداشتن نسبت به این اصول و مبانی است.

ایشان با تأکید بر اینکه اجرای عملی «سیاست ضد نظام سلطه» منحصر به جمهوری اسلامی ایران است، افزودند: در نظام سلطه دو طرف وجود دارند که یکی سلطه گر و دیگری سلطه پذیر است اما جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا صراحتاً اعلام کرد، سلطه گر نیست و سلطه هیچ کشوری را هم نمی پذیرد.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به نو بودن «سیاست ضد نظام سلطه» در جهان و استقبال دولتها، شخصیت ها و روشنفکران از این منطق جدید در عرصه روابط بین المللی، خاطرنشان کردند: سیاست ضد نظام سلطه دارای عقبه و پشتوانه های مستحکم استراتژیکی است که یکی از آنها پشتوانه عظیم مردمی انقلاب اسلامی است.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه برخلاف برخی انقلاب ها، حرکت توفنده مردم از روز اول انقلاب اسلامی تاکنون کاسته نشده است، افزودند: در کدام کشور سراغ دارید که بعد از گذشت 31 سال، حضور مردم در مراسم سالگرد انقلاب، نه فقط کاهش نیابد، بلکه افزایش چشمگیر داشته باشد و این پشتوانه حضور مردمی، موضوع بسیار مهمی است که مخصوص جمهوری اسلامی ایران است.

ایشان پیشرفتهای خیره کننده علمی و فناوری دانشمندان جوان ایرانی را یکی دیگر از پشتوانه های راهبردی سیاست ضد نظام سلطه برشمردند و خاطرنشان کردند: یکی دیگر از این پشتوانه ها، حضور مردمی کم نظیر در انتخابات به عنوان مظهر عالی مردم سالاری است که نه تنها کم نشده بلکه افزایش نیز یافته است.

حضرت آیت الله خامنه ای، حجم عظیم آبادانی و کارهای عمرانی در کشور در دولتهای مختلف، و فعالیتهای گسترده اجتماعی را از دیگر پشتوانه های راهبردی سیاست ضد نظام سلطه دانستند و تأکید کردند: همه این عقبه های استراتژیک، روحیه بخش، و زمینه ساز اعتماد به نفس نماینده جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور است تا با اتکاء بر آنها سیاست جدید و نو ضد نظام سلطه را بر پایه سه اصل عزت، حکمت، و مصلحت به پیش ببرد.

ایشان استفاده از قوت دیپلماسی را برای پیشبرد این سیاست، بسیار مهم ارزیابی کردند و افزودند: قدرت و تأثیرگذاری دیپلماسی از قدرت نظامی، تبلیغاتی و پول کمتر نیست و حتی در موارد متعددی بیشتر است ، بنابراین باید برای اجرای سیاست ضد نظام سلطه از دیپلماسی قوی و کارآمدی که مبتنی بر منطق ، عقل و روح اعتماد به نفس است ،استفاده کرد.

رهبر انقلاب اسلامی لازمه دیپلماسی قوی و کار آمد را در درجه اول اعتقاد کامل به مبانی شرعی، و اصول و اندیشه های انقلاب اسلامی دانستند و خاطرنشان کردند: در عرصه دیپلماسی باید با اعتماد به نفس ملی و بدون هیچگونه رودربایستی در پا فشاری بر اصولِ انقلابی و مبانی دینی عمل کرد.

حضرت آیت الله خامنه ای ، ایستادگی بر اصول انقلابی و مبانی شرعی را نقطه قوت دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی دانستند و تاکید کردند: این ایستادگی همراه با منطق ،نشان دهنده استحکام است و طرف مقابل را وادار به احترام و خضوع خواهد کرد.

ایشان با اشاره به برخی تصورات غلط در سالهای گذشته مبنی بر لزوم استفاده از مفاهیم، روشها و تشریفات مورد نظر غربیها، برای همرنگ شدن و نزدیکی با آنها افزودند: این عده تصور می کردند با تکرار مفاهیم غربیها و تسلیم در برابر آنها، جایگاه و منزلت ما ارتقا پیدا می کند در حالیکه سخنان و مفاهیم غربی ها کهنه و مربوط به دویست سال قبل است اما سخن و سیاست جمهوری اسلامی ایران، سخنی نو و تأثیرگذار است.

رهبر انقلاب اسلامی با قدردانی از اقدامات انجام گرفته در وزارت امور خارجه، به موفقیتهای جمهوری اسلامی ایران در عرصه دیپلماسی و در مقابله با چالش های بین المللی اشاره کردند و افزودند: به عنوان مثال در موضوع هسته ای، با وجود حجم بالای دروغ، جنجال و فشار بر ضد نظام اسلامی، کشورهای قدرتمند دنیا، نتوانستند به اهداف خود برسند، که این موضوع بیانگر استحکام عظیم بنیانها و بنیه قوی نظام جمهوری اسلامی ایران است.

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: جمهوری اسلامی ایران از ابتدا اعلام کرده است که بدنبال دستیابی به توانایی علمی و فناوری در زمینه هسته ای بمنظور بهره گیری از آن در تأمین نیازهای صلح آمیز از جمله انرژی است.

ایشان افزودند: تبلیغات و جنجال سازیهای برخی کشورهای غربی از جمله امریکا، انگلیس و همچنین صهیونیستها، در این زمینه کاملاً دروغ است و خود آنها نیز می دانند که دروغ می گویند و اینگونه مخالفتها به ضرر آنها تمام خواهد شد.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند با وجود همه این فشارها، جمهوری اسلامی ایران در زمینه فناوری هسته ای پیشرفتهای زیادی داشته است و تا هر جا هم که لازم باشد، پیشرفت خواهد کرد تا در این عرصه علمی و فناوری به خودکفایی برسد.

حضرت آیت الله خامنه ای با انتقاد از عملکرد آژانس بین المللی انرژی اتمی افزودند: برخی اقدامات و گزارشهای آژانس، نشان دهنده عدم استقلال این سازمان بین المللی است.

ایشان تأکید کردند: آژانس بین المللی انرژی اتمی نباید تحت تأثیر امریکا و برخی کشورها باشد زیرا اینگونه اقدامات یک جانبه، اطمینان به آژانس و سازمان ملل متحد را از بین می برد و برای آبرو و حیثیت این مجامع بین المللی نیز بسیار بد است.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه اساس کار در وزارت امور خارجه، پیشبرد سیاست ضد نظام سلطه و تأثیرگذاری بر روابط بین المللی با استفاده از دیپلماسی قوی است، تأکید کردند: باید دیپلماسی کیفی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و هر دیدار و یا سخن در عرصه دیپلماسی، کاملاً سنجیده و مبتنی بر پیش بینی های صحیح باشد.

حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود آشنایی با ظرایف فن پیچیده دیپلماسی و مذاکره را برای دیپلماتهای کشور، مهم خواندند و افزودند: دیپلماسی عمومی از ابتکارات جمهوری اسلامی ایران است و باید توجه بیشتری به آن شود.

ایشان همچنین ارتباط تأثیرگذار با ایرانیان خارج از کشور را مورد تأکید قرار دادند.

در ابتدای این دیدار آقای متکی وزیر امور خارجه در سخنانی دستور کار نشست امسال سفرا و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور را « تغییر در مدیریت جهانی، دیپلماسی عدالت محور» بیان کرد و گفت: تحکیم جایگاه ایران در معادلات سیاسی و اقتصادی منطقه، تأمین امنیت و منافع ملی، تقویت روح همبستگی اسلامی، دفاع از مقاومت در فلسطین و لبنان، و مقابله با سلطه طلبی و دخالت قدرتها از جمله شاخص های سیاست خارجی است.

وزیر امور خارجه همچنین گزارشی از عملکرد وزارت امور خارجه در حوزه های منطقه ای، مشترک المنافع، آسیا، آفریقا، امریکای لاتین، و اروپا بیان و تأکید کرد: در همه این حوزه ها تلاش شده است تا با تفکیک و بازشناسی مواضع، روابطی هوشمندانه در عرصه بین المللی در چارچوب سه اصل عزت، حکمت، و مصلحت تنظیم شود.



