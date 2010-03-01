هدف از کودتا و دخالت ارتش ترکیه در سیاست حفظ سکولاریسم است

"رمضان گُزن" پروفسور علوم سیاسی و روابط بین الملل در ادامه گفتگو با خبرگزاری مهر، درباره دلایل و هدف نظامیان ارشد ترکیه از اقدام علیه دولت گفت : متاسفانه، مدتهای زیادی است که ارتش ترکیه تاثیر قابل توجهی را بر توسعه سیاست از طریق مداخله در فرآیندهای سیاسی دارد و حتی در گذشته چندین کودتای نظامی را برای براندازی دولت دموکراتیک انجام داده است. یکی از دلایل این مداخله حفظ یا دفاع از از سکولاریسم در ترکیه است.

وی افزود : اگرچه این استدلال اخیرا عجیب به نظر می رسد، زیرا دولت کنونی تلاش زیادی را برای پیوستن کامل ترکیه به اتحادیه اروپا از طریق به عهده گرفتن اصلاحات اساسی و به منظور رسیدن به این هدف انجام می دهد. پس چطور چنین دولتی می تواند سکولاریسم را در کشور نقض کند؟

پروفسور علوم سیاسی و روابط بین الملل گفت : گذشته از آن دلیل واقعی این است که برخی از مردم از جمله ارتش خواهان تغییر وضعیت ترکیه نیستند که پس از کودتای ارتش در سال 1980 به وسیله قانون اساسی تحت نظارت ارتش تاسیس شد.

رئیس دانشگاه چانکایا ترکیه در پاسخ به این پرسش که "تنش میان دولت و ارتش چه نتایجی را در جامعه ترکیه خواهد داشت" افزود: مهمترین نتیجه گسترش دموکراسی با استانداردهای ضعیف یا پایین و با انشعابات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سیاست ترکیه است. در نتیجه این استاندارد قادر به یافتن راه حل های مناسب برای مشکلاتی از جمله تشکیل یک قانون اساسی جدید، یک پیمان اجتماعی کاملا مدرن براساس قانون تساوی افراد، ایجاد دموکراسی واقعی و احترام به حقوق انسانی و آزادی نیست.

پروفسور علوم سیاسی و روابط بین الملل در پایان تصریح کرد: این مشکل چهره ترکیه را در جهان ضعیف می کند و از اعتبار آنکارا در سیاست بین الملل می کاهد و مشکلاتی را برای سیاست خارجی در قبال غرب و شرق به وجود می آورد.