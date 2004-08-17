مردودي در مقطع ابتدايي حذف نمي شود

دكتر حسين احمدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت : پس از نتايج حاصله از اجراي آزمايشي طرح ارزشيابي توصيفي در سال تحصيلي گذشته ، طبق مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش ضمن اينكه در اين نوع ارزشيابي مردودي دانش آموزان به حداقل مي رسد در صورتي كه معلم صلاحيت رفتن به پايه بالاتر را در دانش آموز نبيند وي بايد پايه تحصيلي را تكرار كند.

وي با اشاره به اينكه در سال تحصيلي گذشته 6 هزار دانش آموز در پايه اول ابتدايي در قالب 200 كلاس و 100 مدرسه تحت پوشش ارزشيابي توصيفي قرار گرفتند، افزود : بر اساس نتايج حاصله از ارزشيابي توصيفي 99 درصد از دانش آموزان به پايه بالاتر راه يافتند.

مديركل ارزشيابي تحصيلي و تربيتي وزارت آموزش و پرورش با تاكيد بر اينكه ارزشيابي توصيفي در سال تحصيلي آينده در پايه دوم ابتدايي نيز اجرا مي شود ، گفت : تمام دانش آموزاني كه در سال اول ابتدايي با ارزشيابي توصيفي به پايه بالاتر راه يافته اند در سال دوم ابتدايي نيز تحت پوشش ارزشيابي توصيفي قرار مي گيرند.

وي با اشاره به اينكه تعداد محدودي از دانش آموزاني كه سال گذشته را با ارزشيابي توصيفي پشت سرگذاشته اند ، مردود شده اند ، افزود : تصميم اوليه براي اجراي ارزشيابي توصيفي حذف مردودي بود اما نتايج حاصله از اجراي آزمايشي اين طرح در سال تحصيلي گذشته نشان داد كه دانش آموزاني كه پايه تحصيلي ضعيفي دارند به منظور قوي ترشدن پايه تحصيلي لازم است كه در صورت صلاحديد معلم پايه تحصيلي را تكرار كند.

دكتر احمدي همچنين از اجراي آزمايشي مجدد طرح ارزشيابي توصيفي در پايه اول ابتدايي در سال تحصيلي آينده خبر داد و گفت : تعداد دانش آموزاني كه در سال تحصيلي آينده تحت پوشش طرح ارزشيابي توصيفي قرار مي گيرند هنوز مشخص نيست.