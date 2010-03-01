افزایش تدریجی قیمت آب در برنامه پنجم / پیشنهاد تعیین مبنای مبادله آب

محمدرضا عطارزاده در گفتگو با مهر گفت: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به دلیل اینکه یارانه موجود به صورت مستقیم توسط دولت به مصرف کننده پرداخت خواهد شد و اشخاص با توجه به اولویتهای مصارف خود در زندگی تصمیماتی را اتخاذ می کنند، لذا می توانند به سمت الگوی مصرف بهینه و کاهش مصرف فعلی منجر شود.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: با توجه به راهکارهایی که در ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها پیش بینی شده است تا آخر برنامه پنجم توسعه در کلیه مصارف شرب، کشاورزی و صنعت باید قیمت تمام شده آب از مصرف کنندگان اخذ شود.

وی در توضیح این مطلب تصریح کرد: قیمت تمام شده آب با توجه به هزینه های تامین، انتقال و توزیع با رعایت شرایط ترجیحی، جغرافیایی و پلکانی به صورت تدریجی تعیین می شود.

به گفته عطارزاده، این اقدام باعث صرفه جویی و مصرف بهینه آب خواهد شد، به نحوی که فقط با 10 درصد صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی می توان نیاز شرب دو برابر جمعیت فعلی کشور را تامین نمود و از طرفی میزان برخورداری کلیه اقشار به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه از یارانه ها، عادلانه تر خواهد شد.

معاون وزیر نیرو ادامه داد: در این راستا وزارت نیرو در حال تهیه آمار و اطلاعات منابع، مصارف و تعیین قیمت تمام شده آب و پیشنهاد تعرفه های مرتبط بر اساس مفاد قانون مذکور است که پس از بررسی و تصویب کارگروه تحول اقتصادی مبنای مبادله آب در بخشهای مختلف مصرف خواهد شد.

به گفته وی تلاش دست اندرکاران و مسئولان وزارت نیرو بر آن است که قانون مذکور در جهت توسعه عدالت و بهره مندی کلیه اقشار جامعه عملیاتی شود و تولید کنندگان و کسانی که الگوهای ملی مصرف بهینه را رعایت می کنند از حمایتهای موثر و بیشتری بهره مند شوند.