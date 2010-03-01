مدیر کل دفتر آموزشهای آزاد و غیرانتفاعی وزارت علوم به مهر خبر داد: راه اندازی 4 دانشگاه تک جنسیتی در کشور/ شرایط احداث دانشگاه دخترانه

غلامعلی نادری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون تقاضای راه اندازی دو دانشگاه غیرانتفاعی تک جنسیتی برای تهران و دو دانشگاه غیرانتفاعی تک جنسیتی برای شهرستان به وزارت علوم ارائه شده است.

بررسی تقاضاهای راه اندازی دانشگاههای تک جنسیتی در وزارت علوم

وی اظهار داشت: دانشگاههای تک جنسیتی که اعطای مجوز به آنها برای تأسیس در تهران در حال بررسی است دخترانه اند اما پسرانه یا دخترانه بودن دانشگاههای تک جنسیتی متقاضی در شهرستان هنوز مشخص نشده است.

مدیر کل دفتر آموزشهای آزاد و غیرانتفاعی وزارت علوم به مهر گفت: به دانشگاههای غیرانتفاعی دخترانه نیز هنوز مجوز قطعی داده نشده و باید این دانشگاهها از نظر شرایط و امکانات برای دخترانه بودن بررسی شوند.

شرایط راه اندازی دانشگاه غیرانتفاعی دخترانه

وی با تشریح شرایطی که یک دانشگاه دخترانه برای دریافت مجوز باید داشته باشد به مهر گفت: هیئت موسس دانشگاه غیرانتفاعی دخترانه باید از سه عضو هیئت علمی خانم تشکیل شده باشد و سیستم های داخلی دانشگاه مانند کادر اداری و اعضای هیئت علمی بیشتر باید خانم باشند.

اعطای مجوز به دو دانشگاه غیرانتفاعی در تهران با مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی

نادری در پاسخ به این پرسش که اخذ مجوز تأسیس دانشگاه غیرانتفاعی در تهران چندی است لغو شده است اما اکنون اعلام می کنید دو دانشگاه غیرانتفاعی دخترانه برای تأسیس در تهران در دست بررسی هستند افزود: این دو دانشگاه از شورای عالی انقلاب فرهنگی مجوز گرفته اند و سایر امور آنها در زمینه اعطای مجوز اصولی و بررسی های بعدی به وزارت علوم مربوط می شود.

پاسخ به شایعه اعطای مجوز راه اندازی دانشگاه غیرانتفاعی به برخی مسئولین

وی همچنین در پاسخ به این شایعه که متقاضیان این دانشگاهها برخی از مسئولین کشور هستند به مهر گفت: اعطای مجوز به این دانشگاهها از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ربطی به مسئول بودن متقاضیان آنها ندارد. هر متقاضی تأسیس دانشگاه غیرانتفاعی در تهران و یا سایر شهرهایی که تأسیس دانشگاه غیرانتفاعی در آنها ملغی اعلام شده است در صورتی که بتواند دلایل توجیه کننده خود را از تأسیس دانشگاه غیرانتفاعی به شورا ارائه دهند و شورا را در این زمینه قانع کنند می توانند نسبت به راه اندازی دانشگاه اقدام کنند.