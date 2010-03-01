اهداف تهدید نرم کاهش انسجام اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، محسن رضوی سروقدی صبح دوشنبه در کارگاه عملیات روانی که در نمازخانه ناحیه مقاومت بسیج نیشابور برگزار شد، افزود: تغییر هویت دینی و ملی شهروندان با تخریب ریشه‌های تاریخی آنان و ایجاد فرهنگ جدید از دیگر اهداف تهدید نرم است.

مدیر مسئول عملیات روانی سپاه امام رضا(ع)، قدرت نرم را رضایت مطلوب از طریق جاذبه نه از طریق اجبار و زور تعریف کرد.

وی به منابع اصلی قدرت نرم اشاره کرد و گفت: فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی، دیپلماسی عمومی و سیاست‌های خارجی از جمله منابع قدرت نرم به حساب می‌آیند.

وی در ادامه به تعاریف تهدید نرم و ابعاد آن پرداخت و افزود: تهدید نرم نوعی تلاش برنامه‌ریزی شده برای استفاده از ابزارها و روش‌های تبلیغی، رسانه‌ای، سیاسی و روان شناختی برای تاثیر نهادن بر حکومت‌ها، گروه‌ها و مردم کشورها است.

در ادامه جلسه ابراهیمی از کارشناسان عملیات روانی سپاه امام رضا (ع) در نقش رسانه‌های جمعی در تحولات اجتماعی و ابزارهای جنگ نرم سخنران گفت.

وی از ابزارهای جنگ نرم به فنون رسانه‌ای، برنامه‌های علمی و فرهنگی و جشنواره‌های هنری نام برد.

در این کارگاه بسیجیان وبلاگ نویس و هسته‌های عملیات روانی حضور داشتند.