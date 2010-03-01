استان زنجان کمتر درگیر آسیبهای ناشی از اعتیاد است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، فردین بلوچی صبح دوشنبه درهمایش پیشگیری از اعتیاد افزود: با تقویت ارزشهای اسلامی می توان از شیوع اعتیاد در جامعه پیشگیری کرد.

وی با اشاره به راههای مؤثر در پیشگیری از اعتیاد، افزود: ابتدا باید علل و عوامل مؤثر در شروع مصرف اعتیاد به مواد مخدر را در نوجوانان و جوانان شناخت.

رئیس کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای مبارزه با مواد مخدر استان تصریح کرد: جهت انتخاب و بکارگیری مناسب استراتژی ها، دانستن نیازها و مشکلات و پتانسیل ها و توانایی های اجتماعی ضروری است.

بلوچی با اشاره به اینکه اجرای هر برنامه پیشگیری به شناخت دقیق منطقه، بررسی کامل وضعیت بهداشتی و روان شناختی و بررسیهای همدیگر شناسی بستگی دارد، عنوان کرد: به این وسیله می توان عوامل مؤثر بر مصرف مواد را آشکار کرد.

در ادامه معاون دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گفت: در حال حاضر یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر معتاد در کشور وجود دارد که از این تعداد، ۸ هزار نفر به صورت تفننی از مواد استفاده می کنند.

سرهنگ قاسمی پور افزود: طبق آخرین نظرسنجی صورت گرفته، ۸۲ درصد از مردم از وضعیت گسترش مواد مخدر در کشور نگران هستند و نیاز و لزوم آگاهسازی مردم در این میان نقش بسزایی دارد.