آغاز دومین دوره مسابقات المپیاد ورزشی دانشگاه آزاد در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد بهار آرا معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این مسابقات 900 ورزشکار از شهرهای مشهد، اسفراین، فوچان، بجنورد، بیرجند، نیشابور، گناباد و شیروان حضور دارند.

وی ادامه داد: این مسابقات در پنج رشته فوتبال، فوتسال، بسکتبال، والیبال، هندبال و در دو بازه زمانی برای پسران و دختران در نظر گرفته شده است.

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با بیان اینکه مدت زمان المپیاد هفده روز است اظهار داشت: این المپیاد در سه رشته فوتبال، والیبال و بسکتبال از هفت اسفند تا 14 اسفند ماه ویژه پسران و در سه رشته والیبال، فوتسال و هندبال از 17 تا 24 اسفند ماه، ویژه دختران برگزار می شود.

بهار آرا افزود: همچنین ورزشکاران پسر در قالب 11 تیم والیبال، 9 تیم بسکتبال و هفت تیم فوتسال و نیز خواهران دانشجو در قالب 14 تیم والیبال، 9 تیم فوتسال و هفت تیم هندبال، با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.