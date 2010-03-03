حمایت آمریکا از مخالفین ایران به هر بهانه/ مبارزه با تروریسم بومی شود

"ماهان عابدین" مدیر تحقیق در مرکز مطالعات تروریسم در لندن در ادامه گفتگو با خبرگزاری مهر در پاسخ به این سوال که "چرا غرب از گروهک هایی همچون جندالله و پژاک حمایت می کند؟" تاکید کرد: علت این حمایت به استفاده ابزاری که از این گروهک ها می کنند، بازمی گردد. هم اکنون سیاست رسمی و علنی آمریکا بی ثبات کردن جمهوری اسلامی ایران است و حتی کنگره آمریکا بودجه چند صد میلیون دلاری را برای بی ثبات کردن این کشور تصویب کرده است و به این بودجه برقراری دموکراسی در ایران و تقویت گروههایی که از حوزه جامعه مدنی حمایت می کنند، می گوید.



کنگره آمریکا بودجه چند صد میلیون دلاری را برای بی ثبات کردن ایران تصویب کرده است و به این بودجه برقراری دموکراسی در ایران می گوید. نام گوینده: ماهان عابدین

وی افزود: آمریکایی ها در تلاش برای ضربه وارد کردن به نیروهای نظامی، امنیتی و وحدت ملی مردم ایران هستند و موثرترین گروهها، گروههای تروریستی از جمله ریگی هستند.

عابدین تاکید کرد: آمریکایی ها نه تنها از گروهک تروریستی جندالله بلکه از گروههای تجزیه طلب همچون پژاک نیز حمایت می کنند.

مدیر تحقیق در مرکز مطالعات تروریسم در لندن در پایان در پاسخ به این سوال که "راهکار منطقه ای مبارزه با تروریسم چیست؟" خاطر نشان کرد: راهکارهای منطقه ای مبارزه با تروریسم باید بومی باشند. پاکستان هم اکنون با چالش بزرگ تروریستی مواجه است، در این نقطه از زمان یک جنگ سراسری در شمال غرب این کشور وجود دارد.

وی افزود: همچنین افغانستان و عراق گرفتار تروریسم هستند، ترکیه نیز با گروه پ.ک.ک مسئله جدی را دارد. البته نظام امنیتی ایران باید به این مسائل حساس باشد زیرا این کشورها همسایه جمهوری اسلامی هستند.

عابدین گفت: به علت حضور گسترده نظامی و امنیتی آمریکا در سراسر منطقه و خصومت ایالات متحده با ایران ممکن است که این گرفتاریها به تهران نیز آسیب بزند. بنابراین ایران باید راهکار بومی را پیشنهاد دهد و بتواند با این کشورها به طور جدی همکاری کند. همچنین این کشورها می توانند از تجربه ایران در زمینه مبارزه با تروریسم بهره بگیرند چون تهران طی 30 سال گذشته همواره و همیشه با تروریسم مبارزه کرده است.

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مصاحبه: معصومه زارع