مرحله مقدماتی جام اتحادیه امارات به پایان رسید/ نخستین بازی زارع برای الشارجه

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاه‌های امارات چهار تیم الوحده، العین، عجمان و الجزیره حدنصاب لازم برای راهیابی به مرحله نیمه نهایی این مسابقات را بدست آوردند تا از روز پنجشنبه 13 اسفندماه برای صعود به دیدار نهایی جدالی تازه را آغاز کنند.

یکشنبه شب در چارچوب هفته ششم و پایانی از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاه‌های امارات موسوم به جام اتصالات چهار بازی در گروه‌های A و B برگزار شد که طی آن تیم‌های الشارجه، بن یاس و عجمان مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

دیشب تیم الوحده که در گروه B مسابقات لیگ قهرمانان آسیا با تیم‌های ذوب آهن اصفهان، بنیادکار ازبکستان و الاتحاد عربستان هم‌گروه است در ورزشگاه آل نهیان ابوظبی به مصاف الاهلی رفت و در پایان به نتیجه تساوی 2 بر2 رضایت داد. برای الوحده در این بازی محمد عثمان (49) و محمد احمد قاسم (63) گلزنی کردند و گل‌های تیم الاهلی نیز توسط سالم خمیس در دقایق 19 و 44 به ثمر رسید.

الوحده با این نتیجه به عنوان صدرنشین گروه A به مرحله نیمه نهایی مسابقات جام اتحادیه امارات صعود کرد و الاهلی از راهیابی به این مرحله بازماند. الاهلی یکی دیگر از تیم‌های اماراتی حاضر در مسابقات لیگ قهرمانان آسیاست که در گروه D این رقابت‌ها با تیم‌های مس کرمان، الهلال عربستان و الاهلی امارات هم‌گروه است.

در گروه A مسابقات جام اتحادیه باشگاه‌های امارات دیشب همچنین تیم الشارجه در زمین الظفره با یک گل به برتری رسید و با 9 امتیاز به رده دوم جدول صعود کرد اما از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند. الشارجه درحالی مقابل الظفره به برتری رسید که از وجود مازیار زارع در ترکیب خود بهره می برد. این نخستین بازی زارع برای تیم جدیدش، الشارجه بود.

- نتایج کامل دیدارهای شب گذشته جام اتحادیه امارات به شرح زیر است:

گروه A

* الوحده 2 - الاهلی 2

گل‌ها: محمد عثمان (49) و محمد احمد قاسم (63) برای الوحده و سالم خمیس (19 و 44) برای الاهلی

* الظفره صفر - الشارجه یک

گل: ایدیر گائوچو (45)

جدول رده بندی:

1- الوحده 13 امتیاز، 2- الشارجه 9 امتیاز، 3- الاهلی 7 امتیاز، 4- الظفره 2 امتیاز

گروه B

* الشباب یک - بن یاس 5

گل‌ها: عیسی محمد عبدالرحمان (11) برای الشباب و بابا جورج (12)، صالح المنهالی (39)، سلطان علی الغافری (51)، مودیبو دیارا (71) و آندری سانگهور (79) برای بن یاس

* عجمان 4 - العین صفر

گل‌ها: محمد عبدالقادر کوبادجا (10، 83 و 89) و مبارک سالم (60)

جدول رده بندی:

1- العین 13 امتیاز، 2- عجمان 10 امتیاز - تفاضل گل 5+، 3- بن یاس 10 امتیاز - تفاضل گل 3+، 4- الشباب یک امتیاز

گروه C

جدول رده بندی:

1- الجزیره 13 امتیاز، 2- النصر 9 امتیاز، 3- الامارات 6 امتیاز، 4- الوصل 5 امتیاز

- برنامه دیدارهای مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاه‌های امارات به شرح زیر است:

دور رفت

پنجشنبه - 13/12/88

* الوحده - الجزیره

* عجمان - العین

دور برگشت

شنبه - 7/1/89

* الجزیره - الوحده

* العین - عجمان