امکان ارسال همزمان صوت و تصویر از طریق تلفن فراهم شد

مهندس علی بهراد مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر سیستم IP یا Internet Protocol را سیستمهای مبتنی بر اینترنت معرفی کرد و گفت: این نوع سیستمها به دلیل استفاده از بسترها و سیستمهای کامپیوتری قادر به انتقال اطلاعات صوتی هستند ولی در سیستمی که اخیرا توسط محققان این شرکت عرضه شد صوت و تصویر همزمان ارسال می شود.

وی با تاکید بر اینکه برای کاربردی کردن این سرویس نیاز به سرور و تلفن IP است اظهار داشت: سرور رابط میان سوئیچ و تلفن است به این صورت که با اتصال سوئیچ و تلفن به سرور، خدمات لازم به کاربر عرضه می شود.

بهراد با بیان اینکه این سیستم مشابه سیستم های IP موجود در کشور است خاطرنشان کرد: در طراحی که صورت گرفت بر روی این سیستم، سرویس Voice Over IP نصب شد. با استفاده از این سرویس کاربر قادر است علاوه بر صدا، تصویر را نیز ارسال کند.

وی به زیرساختهای استفاده از این سرویس اشاره کرد و یادآور شد: برای کاربردی کردن این سرویس علاوه بر سرور و تلفن IP نیاز به کارت Primary است تا اتصال میان سرور و IP را فراهم کند.

مدیرعامل شرکت گویان با تاکید بر اینکه این سرویس در حال نصب در ایران خودرو دیزل است اضافه کرد: این سرویس همچنین در پالایشگاه خانگیران و دانشگاه فردوسی مشهد راه اندازی شده است.