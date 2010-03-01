اوساسونا به اسپورتینگ گیخون باخت / نکونام گلزنی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اوساسونا دیشب با نتیجه 3 بر 2 در زمین اسپورتینگ گیخون شکست خورد. برای گیخون در این دیدار میگوئل (17)، بارال (70) و کاسترو (80 - پنالتی) گل زدند. جواد نکونام، بازیکن ایرانی تیم فوتبال اوساسونا در دقیقه 38 از روی نقطه پنالتی موفق به گلزنی شد و وادوژ در دقیقه 49 دیگر گل اوساسونا را به ثمر رساند. نکونام در دایق پایانی این دیدار بار دیگر فرصت گلزنی داشت تا بازی را به تساوی بکشاند اما این موقعیت را از دست داد.

مسعود شجاعی، دیگر بازیکن ایرانی اوساسونا، در 10 دقیقه پایانی در زمین حضور پیدا کرد.

در سایر دیارهای شب گذشته نتایج زیر حاصل شد:

* راسینگ سانتاندر صفر - آلمریا 2

* رئال وایادولید یک - مایورکا 2

* ویارئال یک - دپورتیوو لاکرونیا صفر

* خه‌ر‌س یک - اسپانیول یک

* سویا صفر - اتلتیک بیلبائو صفر

* آتلتیکومادرید 2 - والنسیا یک

جدول رده بندی:

1- بارسلونا 61 امتیاز

2- رئال مادرید 59 امتیاز

3- والنسیا 46 امتیاز

4- سویا 43 امتیاز

---------------------------

12- اوساسونا 30 امتیاز

---------------------------

18- رئال وایادولید 20 امتیاز

19- تنه ریف 20 امتیاز

20- خه رس 12 امتیاز