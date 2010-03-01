  1. استانها
  2. قزوین
۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۵۷

9 طرح عمرانی در دانشگاه آزاد تاکستان به بهره برداری رسید

9 طرح عمرانی در دانشگاه آزاد تاکستان به بهره برداری رسید

قزوین - خبرگزاری مهر: صبح امروز در مراسمی با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور بهره برداری از 9 طرح عمرانی، فرهنگی، هنری و ورزشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، این طرح ها شامل سالن ورزشی چند منظوره امام حسن مجتبی (ع)، پارک قلم و آمفی تئاتر روباز با 2 هزار و 800 متر مربع ، دانشکده مهندسی مکانیک با چهار هزار و 750 متر مربع مساحت با 27 کلاس درس، سایت رایانه، آمفی تئاتر، دو باب آتلیه، 14 باب فضای اداری، زمین چمن و زمین های روباز ورزشی شامل پیست دوومیدانی، زمین چمن استاندارد، زمین والیبال روباز، فوتسال و بسکتبال و تنیس و سایت رایانه و کتابخانه مرکزی خواجه نصیر الدین طوسی است.

این کتابخانه دارای مخزن، سالن مرجع، سایت های مطالعه خواهران و برادران، آرشیو مجلات و مطبوعات، سایت رایانه برادران، خواهران و اساتید و اتاق شورای مرکزی است.

همچنین مسجد پیامبر اعظم (ص) با داشتن شبستان فضایی اداری و فرهنگی، کلاس آموزشی، وضوخانه و رواق اسلیمی در دو سمت صحن در زمینی به مساحت دو هزار و 300 متر مربع، ساختمان معاونت عمرانی با 350 متر مربع زیربنا و مجموعه کارگاه اتومکانیک از دیگر طرحهایی است که امروز با حضور دکتر جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی افتتاح شد و به بهره برداری رسید.

برای افتتاح طرحهای یاد شده، 11 میلیارد تومان از محل اعتبارات دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان هزینه شده است.

کد مطلب 1043326

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها