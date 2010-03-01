9 طرح عمرانی در دانشگاه آزاد تاکستان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، این طرح ها شامل سالن ورزشی چند منظوره امام حسن مجتبی (ع)، پارک قلم و آمفی تئاتر روباز با 2 هزار و 800 متر مربع ، دانشکده مهندسی مکانیک با چهار هزار و 750 متر مربع مساحت با 27 کلاس درس، سایت رایانه، آمفی تئاتر، دو باب آتلیه، 14 باب فضای اداری، زمین چمن و زمین های روباز ورزشی شامل پیست دوومیدانی، زمین چمن استاندارد، زمین والیبال روباز، فوتسال و بسکتبال و تنیس و سایت رایانه و کتابخانه مرکزی خواجه نصیر الدین طوسی است.

این کتابخانه دارای مخزن، سالن مرجع، سایت های مطالعه خواهران و برادران، آرشیو مجلات و مطبوعات، سایت رایانه برادران، خواهران و اساتید و اتاق شورای مرکزی است.

همچنین مسجد پیامبر اعظم (ص) با داشتن شبستان فضایی اداری و فرهنگی، کلاس آموزشی، وضوخانه و رواق اسلیمی در دو سمت صحن در زمینی به مساحت دو هزار و 300 متر مربع، ساختمان معاونت عمرانی با 350 متر مربع زیربنا و مجموعه کارگاه اتومکانیک از دیگر طرحهایی است که امروز با حضور دکتر جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی افتتاح شد و به بهره برداری رسید.

برای افتتاح طرحهای یاد شده، 11 میلیارد تومان از محل اعتبارات دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان هزینه شده است.