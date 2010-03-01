لزوم بازتعریف نگاه به ‌علم/ ذهن و دل دانشمند و هنرمند باید آزاد باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد یکشنبه شب در نهمین مراسم بزرگداشت مشترک فرهنگستانهای جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه همه ذخیره علمی کشور در فرهنگستانها اجتماع پیدا کرده است، گفت: انتظار می رود فرهنگستانها در عرصه علم و هنر پیشگام باشند.

وی با اشاره به اینکه ایران کانون جوشش علما و دانشمندان و هنرمندان است، خاطرنشان کرد: باید در فرهنگستانها زمینه برای شکوفایی استعدادهای مختلف گسترش مهیا باشد و فضا را با رعایت معیارهای دقیق برای فعالیت هنرمندان و دانشمندان باز گذاشت.

احمدی نژاد در ادامه بر ضرورت بازتعریف نوع نگاه به علم تاکید کرد و گفت: از نگاه دینی علم ابزاری برای برپایی حیات طیبه و سعادتمند است. علمی مفید است که موجب تقویت ارزشهای الهی و انسانی مانند حلم، عشق، آرامش حقیقی، سعادت و خدمتگذاری باشد.

وی با بیان اینکه علم به هر میزانی که از ارزشهای والای الهی فاصله می گیرد به همان میزان ویژگیهای خود را از دست می دهد افزود: مسیر رسیدن به علم حقیقی جز از طریق دل سپردن به مجاری حقیقی علم نیست.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: علمی که منجر به غرور، فساد، خودبرتربینی و طغیان شود، هیچ ارزش و اعتباری ندارد.

احمدی نژاد با بیان اینکه کاروان علمی ملت ایران امروز بسرعت به سمت قله های بلند در حرکت است، گفت: فعالیتهای علمی در کشور ما در مقایسه با گذشته و در قیاس با دیگران کم نظیر است.

وی از اینکه برخی استعداد ها و استعدادهای برتر در خدمت ملت ایران قرار نمی گیرد، ابراز ناخرسندی کرد و افزود: وقتی مسیری که در برابر جوانان قرار داده ایم اما قله آن طرف دیگر است، معلوم است چه رخ می دهد.

احمدی نژاد تغییر مسیر یا جلو افتادن را دو راهکار برای این مساله برشمرد و تاکید کرد با هر دو آنها موافق است.

وی در ادامه سخنانش با تاکید بر اینکه ذهن، اندیشه و دل دانشمند و هنرمند باید آزاد باشد، گفت: انسان منهای آزادی مفهوم ندارد.

رئیس جمهور تاکید کرد که بدون آزادی هیچ ارزشی از ارزش های انسانی و الهی در وجود انسان متجلی نمی شود بویژه هنر که تجلی زیبایی الهی است.

وی گفت: کسی که نتواند افق های بلند را ببیند و پرواز کند چگونه می تواند انسان های دیگر را بالا بکشد.

احمدی نژاد آزادی کنونی در کشور را در مقایسه با گذشته بی نظیر دانست و در عین حال افزود: این آزادی مطلوب نیست، باید تجربه، فهم و تمرین و استفاده کنیم و این حرکت یک ملت و امر عمیق فرهنگی است.

وی تدریج را ذات تغییرات فرهنگی برشمرد و با این حال تاکید کرد که معتقدم می توانیم سرعت کار را بیشتر کنیم.

رئیس جمهور در این مراسم از برگزیدگان برتر فرهنگستانها با اهداء لوح سپاس و نشان درجه یک، تجلیل و قدردانی کرد.

در ابتدای این مراسم همچنین روسای فرهنگستانهای زبان و ادب فارسی، علوم، هنر و علوم پزشکی در سخنانی به بیان دیدگاهها و نظرات خود پرداختند.

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