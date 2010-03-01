پایان طراحی سئوال آزمون مجدد دستیاری/ تغییر قرنطینه وزارت بهداشت

دکتر سیدرمضان محسن پور معاون امور مجلس وزیر بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کلیه افراد دخیل در آزمون در ساختمان دیگری غیر از قرنطینه پیشین مستقر شده اند و افراد حاضر در قرنطینه نیز تا زمان برگزاری آزمون در قرنطینه خواهند بود.

وی با تاکید بر رعایت مسائل حفاظتی و امنیتی یادآور شد: پس از اتفاقی که برای آزمون دستیاری امسال رخ داد وزیر بهداشت فردی امین و متخصص در امور آزمون ها و سنجش را مامور برگزاری آزمون مجدد کرد که وی نیز با جدیت مشغول پیگیری این موضوع است.

محسن پور گفت: دکتر مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت به دعوت ریاست کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی به این کمیسیون رفت و راجع به مسئله دستیاری و اتفاقاتی که در آن رخ داده است توضیحاتی ارائه کرد تا نگرانی های نمایندگان مرتفع شود.

معاون امور مجلس وزیر بهداشت اضافه کرد: بیشتر نگرانی های اعضای کمیسیون آموزش مربوط به تاریخ برگزاری آزمون مجدد بود که پس از توضیحات وزیر بهداشت قانع شدند.

وی گفت: تعدادی از داوطلبان دستیاری شکایتی را به کمیسیون آموزش مجلس نوشته بودند که تاریخ امتحان به تعویق بیافتد اما در مقابل این 100 نفر که نامه نگاری کردند بیش از 3 هزار نفر از داوطلبان با ابزارهای ارتباطی مختلف از زمان امتحان مجدد دستیاری ابراز رضایت کردند.

محسن پور اضافه کرد: قاطبه افرادی که در آزمون دستیاری شرکت می کنند متاهل هستند و از سوی دیگر افراد دیگر نیز برای آزمون مجدد برنامه ریزی کرده اند و احساس شد که با تغییرات مداوم زمان و طولانی شدن روند تا پس از تعطلیلات عید نوروز، این انتظار به نگرانی آنها دامن می زند. در حالیکه وزارت بهداشت تاریخ آزمون مجدد را برای آرامش هرچه بیشتر داوطلبان تعیین کرده است.

وی با اشاره به نگرانی اعضای کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی درمورد سلامت آزمون مجدد دستیاری گفت: وزیر بهداشت در جلسه کمیسیون در مورد سلامت آزمون مجدد توضیحاتی ارائه کرد.

معاون امور مجلس وزیر بهداشت در رابطه با دستگیرشدگان متخلف آزمون دستیاری گفت: در رابطه با تعداد دستگیرشدگان موضوعی در کمیسیون مطرح نشد و آنچه مطرح شد این بود که تعدادی از افراد از سوی نهادهایی همچون وزارت اطلاعات و دادستانی به عنوان افراد مشکوک فراخوانده شده اند و سئوالاتی از آنها صورت گرفته و در صورتی که ضرورت داشته باشد آنها بازداشت می شود. به هر حال تا زمانی که جرم افراد محرز نشود نمی توان هیچ نامی را عنوان کرد و شخصیت افراد را زیر سئوال برد.

معاون وزیر بهداشت اضافه کرد: رسانه ها نیز به وزارت بهداشت کمک کنند تا تشویش خاطری برای داوطلبان دستیاری ایجاد نشود و مطمئن باشند تا ریشه یابی این موضوع فعالیت وزارت بهداشت ادامه می یابد.

سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد که وزارت بهداشت پس از بررسی اعتراضات داوطلبان اعلام کرد: در بررسی اعتراضات و شکایات برخی از داوطلبین پس از برگزاری آزمون و وارد دانستن برخی از آنها به دستور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی سی هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ابطال شد. آزمون مجدد 13 اسفند برگزار می شود.