میرتاج الدینی با مهر مطرح کرد: احتمال تصمیم دولت برای عدم اجرای هدفمندی یارانه ها

حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: دولت معتقد است با 20 هزار میلیارد تومان درآمد یارانه ها نمی تواند این قانون را اجرایی کند و برای آن نیز دلیل های مختلفی دارد.

وی افزود: رقم 20 هزار میلیارد تومان زمانی که به تصویب رسید ، برای 5 دهک جامعه بود که این رقم در صحن مجلس شامل همه اقشار شد، پس طبعا این مبلغ کفاف نمی دهد.

میرتاج الدینی گفت: در صورت تصویب 20 هزار میلیارد تومان رقمی که به خانوارها برای جبران خسارت اجرای هدفمند کردن یارانه ها تعلق خواهد گرفت رقم ناچیزی خواهد بود. این در حالیست که دولت همه ابعاد تورمی و مدیریت مسائل را در همه بخش ها با آماده کردن 10-12 بسته سیاستی کامل مورد بررسی و توجه قرار داده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: قانون مصوب سناریوهای مختلفی را برای اجرای این قانون در خدمت دولت قرار داده است.

وی در پاسخ به این سئوال که برای اجرای قانون ابتدا باید قیمت های حامل های انرژی اصلاح شود، تصمیم دولت برای اصلاح قیمت ها چیست، گفت: دولت منتظر تصویب سقف درآمد یارانه هاست تا پس از آن در خصوص اصلاح قیمت ها تصمیم گیری کند.

میرتاج الدینی تاکید کرد: در صورتی که مجلس با رقم 20 هزار میلیارد تومان برای درآمد یارانه ها موافقت کند نمی توانیم این قانون را اجرا کنیم زیرا با مشکل برخورد می کنیم.

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: در این صورت باید تصمیم بگیریم که برای اجرای این قانون چه کنیم.