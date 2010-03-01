تکلیف بدهی 18 هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی مشخص نیست

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، رضا رحمانی افزود: بدهی بیش از 18 هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی که طی سال های متمادی انباشته شده ، شرعاً و قانوناً وجهی ندارد و باید هر چه سریعتر ادا شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با بیان اینکه ، گسترده ترین نهاد در عرصه بیمه های اجتماعی سازمان تامین اجتماعی است ، خاطر نشان ساخت: متاسفانه این سازمان دچار آشفتگی های مدیریتی و صحنه منازعات بی مورد و بی حاصل گشته است که این آشفتگی به ضرر بیمه شده ها علی الخصوص کارگران زحمتکش تمام می شود.

رحمانی اضافه کرد: بدیهی است تاخیر در پرداخت تعهدات یاد شده ، دولت را در عواقب وخامت بیشتر اوضاع و حتی ورشکستگی سازمان شریک خواهد نمود.

وی از ریاست مجلس و کمیسیون اجتماعی مجلس خواست با توجه به اقدامات قبلی شان و با همکاری دولت هر چه سریعتر تکلیف این بحران را مشخص کنند تا کارگران عزیز بیشتر از این متحمل خسارت نشوند.

رحمانی در ادامه سخنان خود با اشاره به طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها افزود: درآمدهای حاصل از هدفمندشدن یارانه ها باید در حل مشکلات معیشتی و برقراری عدالت اجتماعی هزینه شود.

رحمانی پیشنهاد کرد: این زمان بهترین فرصت برای فراگیرشدن تامین اجتماعی، بیمه، حقوق و مزایای بازنشستگی و ... برای اقشار مختلف مردم است تا بدین طریق معضلات معیشتی مردم برای همیشه در کشور ریشه کن شود.

وی با بیان اینکه عدالت، امنیت و توسعه بدون رفاه و آرامش روانی مردم میسر نمی شود، افزود: نمی شود که به زور نمایندگان و رسانه ها یک روز قالیبافان بیمه شوند روز دیگر هنرمندان و پس فردا رانندگان و این پروسه معیوب سالیان سال ادامه یابد.

رحمانی خاطرنشان کرد: سال 82 قانون نظام جامع تامین اجتماعی و فراگیر شدن بحث بیمه اجتماعی و درمانی به تصویب رسید اما تاکنون اجرایی نشده اما این زمان بهترین فرصت برای اجرایی شدن آن است.