78 هزار ناظر داخلی و بین المللی بر انتخابات عراق نظارت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، "ولید الزیدی" مدیر اداره عملیات در گفتگوی مطبوعاتی اظهار داشت: تاکنون 78 هزار ناظر داخلی و بین المللی برای نظارت بر انتخابات پارلمانی عراق ثبت نام کرده اند که 926 نفر از آنها ناظران بین المللی و 78 هزار نفر دیگر نیز ناظران داخلی هستند و علاوه براین بیش از 300 سازمان بین المللی و نهاد داخلی نیز بر حسن اجرای انتخابات نظارت خواهند داشت.

خاطرنشان می شود انتخابات عراق هفتم مارس (شانزدهم اسفند) برگزار خواهد شد. 6 هزار و 172 نامزد از 165 حزب و تشکل سیاسی برای کسب 325 کرسی پارلمان با یکدیگر رقابت خواهند کرد. در این انتخابات 12 ائتلاف وجود دارد.