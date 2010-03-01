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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۴۱

78 هزار ناظر داخلی و بین المللی بر انتخابات عراق نظارت می کنند

78 هزار ناظر داخلی و بین المللی بر انتخابات عراق نظارت می کنند

کمیساریای عالی انتخابات اعلام کرد که تاکنون 78 هزار ناظر داخلی و بین المللی برای نظارت بر انتخابات پارلمانی عراق ثبت نام کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، "ولید الزیدی" مدیر اداره عملیات در گفتگوی مطبوعاتی اظهار داشت: تاکنون 78 هزار ناظر داخلی و بین المللی برای نظارت بر انتخابات پارلمانی عراق ثبت نام کرده اند که 926 نفر از آنها ناظران بین المللی و 78 هزار نفر دیگر نیز ناظران داخلی هستند و علاوه براین بیش از 300 سازمان بین المللی و نهاد داخلی نیز بر حسن اجرای انتخابات نظارت خواهند داشت.

خاطرنشان می شود انتخابات عراق هفتم مارس (شانزدهم اسفند) برگزار خواهد شد. 6 هزار و 172 نامزد از 165 حزب و تشکل سیاسی برای کسب 325 کرسی پارلمان با یکدیگر رقابت خواهند کرد. در این انتخابات 12 ائتلاف وجود دارد.

کد مطلب 1043335

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