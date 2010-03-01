گیزلا وارگاسینایی به تازگی از یک کارگاه آموزش نقاشی از هندوستان بازگشته است. او با بیان اینکه این کارگاه سه هفته و با هدف حفظ محیط زیست به طول انجامیده، در مورد چگونگی شرکت در این برنامه به خبرنگار مهر گفت: حدود شش سال است که دیگر نقاشی تدریس نمی‌کنم و از طریق کارگاه‌هایی که برگزار می‌کنم، آموزش را ادامه می‌دهم . در کشورهایی مانند فرانسه، امارات متحده، آمریکا و فلاند کارگاه‌های آموزشی برگزار کرده‌ام. سازمانی هم که این کارگاه را درهند برگزار کرد، یک موسسه دو ملیتی تشکیل شده از هندی‌ها و سوئدی‌ها به نام "Tell Us Art" است که برای محیط زیست فعالیت می‌کنند.

او افزود: این موسسه از طریق اطلاعاتی که در وب سایت شخصی من وجود دارد، با کارهایم آشنا شدند و من را برای شرکت در کارگاه هند دعوت کردند. ما در این سفر به شهرهای مختلف هند رفتیم و در مدراس و مراکز فرهنگی و هنری مثل موزه‌ بمبئی و پنجاب با بچه‌ها کار ‌کردیم. حدود 60 نقاش نیز از کشورهایی مثل سوئد، هند، عربستان، قطر و..در این سفر حضور داشتند و از ایران هم من و بابک اطمینانی حضور داشتیم.

سینایی در مورد جزئیات این کارگاه ابراز داشت: یکی از جالب‌ترین تجربه‌های ما مربوط به کودکان خیابانی بود که فکر می‌کنم نقطه عطف کارگاه‌ها نیز بود. وقتی این بچه‌ها فهمیدند که قرار است با آنها نقاشی کنیم، آنقدر خوشحال شدند و خود را به ما نزدیک کردند که واقعا می‌شد احساس خوشحالی آنها را به راحتی حس کرد.

این نقاش مجارستانی که سال‌ها است در ایران زندگی می‌کند، درباره وضعیت هنرهای تجسمی در هند عنوان کرد: هنرهای تجسمی در هند فوق‌العاده است. آنها هنرمندان خیلی خوبی دارند که از راه نقاشی و فروش آثارشان زندگی می‌کنند. البته هنرمندانی هندی که در این کارگاه‌ها شرکت می‌کردند، جز افراد شاخص آن کشور بودند و شاید نتوان وضعیت آنها را کل هنرمندان هند تعمیم داد ولی در صحبت‌هایی که با این نقاشان داشتم، می‌گفتند که نیازی به تدریس نقاشی ندارند و از راه فروش نقاشی به راحتی زندگی می‌کنند که این وضعیت خوبی برای یک هنرمند مسحوب می‌شود.

او در مورد تفاوت نقاشی هند و ایران گفت: هنر و نقاشی آنها هم شبیه ایران است ولی از رنگ‌های تند بیشتر استفاده می‌کنند. سبک کاری خیلی از هنرمندان این کشور شبیه برخی از هنرمندان ما به خصوص آثار نقاشی مانند مسلیمان بود اما درعین حال با دیدن کار می‌شد فهمید مربوط به یک نقاش هندی است.

سینایی همچنین در مورد میزان آشنایی هنرمندان هندی با هنرهای تجسمی در ایران اظهار داشت: آنها به خوبی با هنر و فرهنگ ما آشنا بودند. حتی آنقدر نسبت به هنر، فرهنگ و ادبیات ایران احترام می‌گذاشتند که بعضی وقت‌ها از اینهمه احترام، خجالت می‌کشیدم. اگر بخواهم تصویری ارائه دهم، می‌توانم بگویم همانطور که ما با خارجی‌ها با احترام و توجه زیاد برخورد می‌کنیم آنها هم همانگونه با هنرمندان ایرانی برخورد می‌کردند.

گیزلا وارگا سینائی، متولد 1323 در چکوار مجارستان است که در سال1346 از دانشکده هنرهای تزیینی وین در اتریش فارغ‌التحصیل شد. او عضو انجمن هنرمندان نقاش و گروه دنا است و تا به حال نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی در ایران، پاکستان، ترکیه، اروپا، آمریکا، کانادا، چین و دبی برگزار کرده است.