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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۵۰

المپیک زمستانی ونکوور/

کانادا با شکست آمریکا قهرمان رقابت های هاکی روی یخ شد

کانادا با شکست آمریکا قهرمان رقابت های هاکی روی یخ شد

تیم هاکی روی یخ مردان کانادا بامداد امروز با شکست آمریکا به عنوان قهرمانی بیست و یکمین دوره رقابت های المپیک زمستانی دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم کانادا امروز در "کانادا هاکی پلیس" ونکوور با نیتجه 3 بر 2 مقابل آمریکا به برتری رسید تا پس از 30 سال اولین میزبانی باشد که به عنوان قهرمانی این رقابت ها می رسد.

این هشتمین مدال طلای کانادا در رقابت های المپیک زمستانی هاکی روی یخ است. طبق اعلام خبرگزاری فرانسه، بیش از 10 میلیون کانادایی این دیدار را به طور زنده تماشا کردند.

تیم زنان کانادا هم پیش از این با برتری 2 بر صفر مقابل آمریکا به عنوان قهرمانی این رقابت ها دست پیدا کرده بود.

تیم فنلاند نیز با برتری مقابل اسلواکی به مدال برنز این رقابت ها رسید.

بیست و یکمین دوره بازیهای المپیک زمستانی امروز با برگزاری رقابتهای پایانی در شهرهای ویستلر و ونکوور کانادا به پایان می رسد.

کد مطلب 1043343

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