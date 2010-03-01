"شور شیرین" در انتظار حمایت مالی فارابی

ابراهیم اصغری تهیهکننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: برای آغاز پیشتولید به حمایت مالی بنیاد سینمایی فارابی نیاز داریم، هنوز میزان و شکل مشارکت فارابی در این پروژه مشخص نشده است. در صورتیکه این بخش از ماجرا حل شود پیشتولید را اوایل سال آینده شروع میکنیم و فیلم را بهار 89 کلید میزنیم.
وی ادامه داد: بازنویسی فیلمنامه تمام شده و ساخت دکور و طراحی صحنه انجام میشود تا فیلمبرداری "شور شیرین" در مشهد، تهران و کردستان انجام شود. مذاکره با بازیگران را شروع کردهایم و با تامین منابع مالی با بازیگرها و عوامل قرارداد میبندیم.
محمدتقی پاکسیما فیلمبردار و حمید شهیری طراح صحنه این پروژه هستند که درباره زندگی شهید کاوه است. جواد اردکانی فیلمهای سینمایی "قناری"، "چوری" و "به کبودی یاس" را در کارنامه دارد.
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