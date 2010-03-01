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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۲۸

"شور شیرین" در انتظار حمایت مالی فارابی

"شور شیرین" در انتظار حمایت مالی فارابی

فیلم سینمایی "شور شیرین" به کارگردانی جواد اردکانی برای آغاز پیش‌تولید در انتظار حمایت مالی بنیاد سینمایی فارابی است.

ابراهیم اصغری تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: برای آغاز پیش‌تولید به حمایت مالی بنیاد سینمایی فارابی نیاز داریم، هنوز میزان و شکل مشارکت فارابی در این پروژه مشخص نشده است. در صورتیکه این بخش از ماجرا حل شود پیش‌تولید را اوایل سال آینده شروع می‌کنیم و فیلم را بهار 89 کلید می‌زنیم.

وی ادامه داد: بازنویسی فیلمنامه تمام شده و ساخت دکور و طراحی صحنه انجام می‌شود تا فیلمبرداری "شور شیرین" در مشهد، تهران و کردستان انجام شود. مذاکره با بازیگران را شروع کرده‌ایم و با تامین منابع مالی با بازیگرها و عوامل قرارداد می‌بندیم.

محمدتقی پاکسیما فیلمبردار و حمید شهیری طراح صحنه این پروژه هستند که درباره زندگی شهید کاوه است. جواد اردکانی فیلمهای سینمایی "قناری"، "چوری" و "به کبودی یاس" را در کارنامه دارد.

کد مطلب 1043347

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