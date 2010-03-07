انتقاد از رشد بی رویه پیام نور/ ظرفیتهای غیرانتفاعیها خالی ماند

محمد روشن در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که علت خالی بودن ظرفیت جذب دانشجو در مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی اغلب دانشگاههای غیر انتفاعی چیست گفت: دانشگاه سوره به دلیل داشتن موقعیت مناسب از لحاظ علمی و جغرافیایی با این معضل مواجه نبوده و حتی با درخواست مهمان یا انتقال دانشجو به این دانشگاه مواجه بوده است اما در کل کشور این اتفاق افتاده است.

وی گفت: رشد بی رویه دانشگاه پیام نور موجب شده برخی از ظرفیتهای موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی خالی بماند و به نظر می آید دانشگاه پیام نور فارغ از اینکه چه اتفاقی در حوزه آموزش عالی کشور روی می دهد اقدام به توسعه کرده است.

رئیس دانشگاه سوره ادامه داد: دانشگاه پیام نور با توسعه کمی نا به جای پیش بینی نشده و همچنین عدم انطباق با استانداردهای علمی، آسیب جدی بر دانشگاههای غیر انتفاعی وارد کرده است.

روشن افزود: دانشگاه پیام نور در مراکز خود نیز آسیبهای جدی به کیفیت آموزش وارد کرده است.