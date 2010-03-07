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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۳۵

گفتگوی مهر با روشن /

انتقاد از رشد بی رویه پیام نور/ ظرفیتهای غیرانتفاعیها خالی ماند

انتقاد از رشد بی رویه پیام نور/ ظرفیتهای غیرانتفاعیها خالی ماند

رئیس دانشگاه سوره نسبت به رشد بی رویه دانشگاه پیام نور در کشور انتقاد کرد و گفت: دانشگاه پیام نور با توسعه کمی ناصحیح و پیش بینی نشده موجب خالی ماندن ظرفیت های موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی در کشور شده است.

محمد روشن در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که علت خالی بودن ظرفیت جذب دانشجو در مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی اغلب دانشگاههای غیر انتفاعی چیست گفت: دانشگاه سوره به دلیل داشتن موقعیت مناسب از لحاظ علمی و جغرافیایی با این معضل مواجه نبوده و حتی با درخواست مهمان یا انتقال دانشجو به این دانشگاه مواجه بوده است اما در کل کشور این اتفاق افتاده است.

وی گفت: رشد بی رویه دانشگاه پیام نور موجب شده برخی از ظرفیتهای موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی خالی بماند و به نظر می آید دانشگاه پیام نور فارغ از اینکه چه اتفاقی در حوزه آموزش عالی کشور روی می دهد اقدام به توسعه کرده است.

رئیس دانشگاه سوره ادامه داد: دانشگاه پیام نور با توسعه کمی نا به جای پیش بینی نشده و همچنین عدم انطباق با استانداردهای علمی، آسیب جدی بر دانشگاههای غیر انتفاعی وارد کرده است.

روشن افزود: دانشگاه پیام نور در مراکز خود نیز آسیبهای جدی به کیفیت آموزش وارد کرده است.

کد مطلب 1043348

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