بارندگی در قم 30 درصد کمتر از حد معمول بوده است

عبدالحمید توکلی بینا در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با بیان این که بارشهای جوی امسال در قم کمتر از میزان مورد انتظار بوده است، اظهار داشت: با توجه به این که بارندگی‌های امسال در قم حدود 20 تا 30 درصد زیر حد معمول بوده است بنابراین تنها راه مؤثر برای جلوگیری از بحران کم آبی در قم صرفه‌جویی مردم در استفاده از این نعمت الهی است.



وی افزود: البته شرکت آب و فاضلاب استان قم برای جبران کمبود‌ها‌، به دنبال توسعه منابع آب زیر زمینی است اما از آنجا که در استفاده از این منابع آبی با محدودیت‌های زیادی روبرو هستیم انتظار ما از مردم استان این است که از هدر رفتن آب به شدت پرهیز کرده و با درست مصرف کردن، ما را در تأمین آب یاری دهند.



مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قم ادامه داد: برای این که بتوانیم از ظرفیت آبهای زیر زمینی نهایت استفاده را ببریم نیازمند یاری دستگاه‌های اجرایی استان هستیم.



وی اضافه کرد: دستگاه‌ها و نهادهای استان باید ما را هم در بحث مربوط به گرفتن مجوزهای قانونی و هم در مقوله تأمین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز این طرح کمک کنند تا بتوانیم از منابع آبهای زیر زمینی قم بیشترین بهره‌برداری را برای جلوگیری از دامنه بحران خشکسالی داشته باشیم.