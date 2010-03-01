سالهاست تمام وقت در خدمت هندبالم/ ناکامی در لبنان دلایل دیگری داشت

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی کمیته ملی المپیک در روز شنبه هشتم اسفندماه در حالی در آکادمی کمیته ملی المپیک برگزار شد که علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی در بخشی از صحبت های خود خطاب به رحیمی رئیس فدراسیون هندبال گفت:" مقام هفتم شایسته ورزش ایران نیست. آقای رحیمی باید بدود. هندبال که چیز پیچیده ای ندارد مربی می خواهید بیاورید..."

علیرضا رحیمی رئیس فدراسیون هندبال ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این صحبت ها به هیچ عنوان جنبه انتقاد نداشت، گفت: بحث مربی تنها به هندبال بر نمی گشت بلکه خطاب به همه رشته های ورزشی بود که برای حضور در میادین بزرگ و در مصاف با قهرمانان مربیان خوبی را به استخدام دربیاورند.

وی افزود: ما هم همین برنامه را در دستور کار فدراسیون قرار داده ایم و تلاش می کنیم تا مربی خوبی را برای تیم ملی استخدام کنیم و برنامه ها را برای سال آینده و حضور در گوانگژو طبق تقویم فدراسیون پیگیری کنیم.

رئیس فدراسیون هندبال کشورمان خاطرنشان کرد: من سالهاست در هندبال وقت گذاشته ام و غیر از اینجا در جای دیگری مشغول به کار نیستم و تمام وقت در اختیار فدراسیون هندبال هستم. تلاشم در تمام این سالها رشد وارتقاء هندبال بوده است و اگر در جام ملتهای آسیا در لبنان ضعیف ظاهر شدیم به دلیل مشکلاتی بود که دست به دست هم داده بودند و گرنه فدراسیون هم به دنبال این هست تا تیم ملی جایگاه بهتری در آسیا داشته باشد.

وی ادامه داد: ما در بخش نوجوانان و جوانان در رقابتهای جهانی سال 2009 درخشش خوبی داشتیم به طوریکه فدراسیون جهانی هندبال تنها به واسطه حضور موفق تیم هندبال ایران سهمیه آسیا در مسابقات جهانی را افزایش داد اما در جام ملتهای آسیا خوب ظاهر نشدیم تا موفقیت های قبلی کمرنگ تر شود.