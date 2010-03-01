حجتالاسلام محمدرضا هدایتپناه در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: با توجه به موضوعات و مداخل مورد استفاده در این دانشنامه، امیدواریم هیچ مشکل و سئوالی در زمینه تاریخ و سیره نبوی بیپاسخ نماند.
وی با معرفی دانشنامه گفت: این دانشنامه در پنج موضوع اعلام و صحابه، حوادث و رویدادها، اماکن، قبایل و خاندانها و مفاهیم تدوین خواهد شد که در حال حاضر در موضوع اعلام بالغ بر 12 هزار مدخل شناسایی شده است و پیشبینی میکنیم این موضوع در 9 جلد و کل دانشنامه در حدود 15 مجلد تدوین شود.
مدیرگروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با ناقص دانستن شناخت مسائل تاریخ دوران خلفا و ائمه اطهار بدون درک صحیح دوران رسول اکرم افزود: مطالب این دانشنامه برای محققان بسیاری از حوزهها غیر از تاریخ همچون علوم اجتماعی، علوم سیاسی، تعلیم و تربیت و دیگر شاخههای علوم انسانی میتواند مفید باشد.
هدایتپناه در مورد اهمیت این دانشنامه گفت: مدتها بود خلاء یک منبع جامع و کامل در زمینه سیره نبوی که توسط شیعیان نوشته شده باشد احساس میشد، بر همین اساس در سال 81 طرحی در این زمینه در گروه تاریخ مطرح شد و پس از طی مراحل اداری عملا از سال 81 کار را از موضوع اعلام و شخصیتها، با خود رسول اکرم(ص) آغاز کردیم.
وی گفت: تاکنون در این بخش موفق به تکمیل سه جلد شدهایم و در حال حاضر نیز مشغول نوشتن جلد چهارم اعلام هستیم.
حجتالاسلام هدایتپناه تصریح کرد: البته این اولین محصول گروه ما در زمینه سیره نیست و پیش از نیز کتب متعددی در زمینه تاریخ ائمه اطهار و مخصوصا سیره نبوی تهیه کردهایم که برای مثال میتوان به دولت رسول خدا، حدیث برادری، مناسبات انصار و مهاجرین اشاره کرد.
دو جلد اول این دانشنامه، روز چهارشنبه 12 اسفندماه در سالن همایشهای مدرسه دارالشفاء و با حضور آیتالله مقتدایی مدیر حوزه علمیه و حجتالاسلام محمدرضا اعرافی، رئیس جامعه المصطفی العالمیه رو نمایی میشود.
قم- خبرگزاری مهر: مدیرگروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: دانشنامه بزرگ نبوی(ص) که از نظر محتوا در زبان فارسی و حتی عربی بینظیر است، رونمایی میشود.
