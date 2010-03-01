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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۲۲

سومین نسخه لوح فشرده محصولات فناورانه ایران منتشر شد

سومین نسخه لوح فشرده محصولات فناورانه ایران منتشر شد

سومین نسخه لوح فشرده محصولات صنعتی و فناورانه ایران از سوی پارک فناوری پردیس منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اطلاع رسانی دستاوردهای شرکتهای دانش بنیان کشور، فن بازار ملی ایران، سومین نسخه لوح فشرده نمایشگاه مجازی محصولات صنعتی و فناورانه کشور را با دارا بودن اطلاعات بالغ بر 700 محصول دارای فناوری پیشرفته منتشر کرد این لوح فشرده دربردارنده اطلاعات مربوط به محصولات و تجهیزات فناورانه ای است که تماما توسط شرکتهای دانش بنیان ایرانی، تولید و یا توسعه داده شده اند این محصولات که از بخش های مختلف صنعتی مانند نانو، بیو، IT ، تجهیزات پزشکی، مکانیک و الکترونیک تشکیل می شود، همگی در داخل کشور طراحی و ساخته شده اند.

در اولین نسخه این لوح (نسخه 1384)، بیش از یکصد محصول و در نسخه دوم (1386)، بیش از سیصد محصول به دو زبان فارسی و انگلیسی به همراه تصویر و اطلاعات کامل محصول و مشخصات سازنده، نمایش گرافیکی عالی و قابلیت جستجوی پیشرفته معرفی شده است.

بیش از ده هزار نسخه از ویرایش های اول و دوم این لوح فشرده در سطح کشور در میان ارگانها، وزارتخانه ها، سازمانها و مسئولین ذیربط و در سطح بین المللی از طریق سفارتخانه های ایران در خارج از کشور، سفارتخانه های خارجی، اتاق های بازرگانی، نمایندگان اقتصادی و بازرگانی ایران در خارج از کشور و نمایندگان بازرگانی کشورهای خارجی در ایران توزیع شده است.

نسخه سوم (1388) این لوح فشرده شامل اطلاعات 700 محصول دارای فناوری برتر است و هم اکنون در سطح داخل و خارج کشور در حال توزیع است.

کد مطلب 1043357

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