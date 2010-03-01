50 میلیارد زکات در استان گلستان جمع آوری شده است

عباس حاجی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این مقدار زکات جمع آوری شده نسبت به مدت مشابه سال قبل 71 درصد رشد داشته است.

وی اظهار داشت: در این راستا سه میلیارد و 260 میلیون ریال در مرحله اول به عنوان تشویقی از سوی دولت به استان پرداخت شده است.

وی خاطرنشان کرد: از محل اعتبارات زکات، 182 طرح در سطح استان اجرا شد که مجتمع ورزشی، خانه عالم، خانه بهداشت و ... از جمله طرحهاست.

به گفته حاجی اکبری، در این نهاد ما به دنبال آن نیستیم که کمک بلاعوض داشته باشتیم، از این رو بحث اشتغال به صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل کمیته امداد مازندران بیان داشت: در زمینه اشتغال تاکنون 13 هزار و 791 طرح اشتغالزا در استان اجرا و برای آن چهار هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات قرض الحسنه هزینه شده است.

وی عنوان کرد: همچنین از محل اعتبارات بانکی یز شش هزار و 20 طرح با صرف 200 هزار میلیارد ریال در قالب تسهیلات بانکی در استان اجرا شده است.

وی افزود: همچنین از محل تسهیلات بانکی چهار هزار و 700 نفر سالجاری برای دریافت این تسهیلات به بانک معرفی شدند.