۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۱۴

در قم؛

مسابقات ورزشی منطقه یک ادارات دیوان محاسبات کشور آغاز شد

قم - خبرگزاری مهر: مسئول تربیت بدنی ورزشی دیوان محاسبات استان قم گفت: مسابقات ورزشی منطقه یک دیوان محاسبات کشور از امروز در قم برگزار می‌شود.

الله‌کرم قره‌ویس در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: مسابقات ورزشی منطقه یک دیوان محاسبات کشور با حضور استانهای تهران، سمنان، قزوین و مرکزی در سه رشته فوتسال، شطرنج و پینگ‌پنگ برگزار می‌شود.

مسئول تربیت بدنی دیوان محسبات استان قم اضافه کرد: مسابقات فوتسال در سالن دانشگاه‌ قم، مسابقات پینگ‌پنگ در سالن شهید محمدی ورزشگاه تختی و مسابقات شطرنج در خانه معلم قم به مدت سه روز انجام می‌گیرد.

وی گفت: مرحله نهایی مسابقات ادارات دیوان محاسبات کشور، اردیبهشت ماه سال آینده به میزبانی استان اردبیل برگزار می‌شود.

وی  بیان کرد: افتتاحیه این مسابقات امروز دوشنبه در دانشگاه قم برگزار می‌شود.

