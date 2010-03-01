مسابقات ورزشی منطقه یک ادارات دیوان محاسبات کشور آغاز شد

اللهکرم قرهویس در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: مسابقات ورزشی منطقه یک دیوان محاسبات کشور با حضور استانهای تهران، سمنان، قزوین و مرکزی در سه رشته فوتسال، شطرنج و پینگپنگ برگزار میشود.
مسئول تربیت بدنی دیوان محسبات استان قم اضافه کرد: مسابقات فوتسال در سالن دانشگاه قم، مسابقات پینگپنگ در سالن شهید محمدی ورزشگاه تختی و مسابقات شطرنج در خانه معلم قم به مدت سه روز انجام میگیرد.
وی گفت: مرحله نهایی مسابقات ادارات دیوان محاسبات کشور، اردیبهشت ماه سال آینده به میزبانی استان اردبیل برگزار میشود.
وی بیان کرد: افتتاحیه این مسابقات امروز دوشنبه در دانشگاه قم برگزار میشود.
قم - خبرگزاری مهر: مسئول تربیت بدنی ورزشی دیوان محاسبات استان قم گفت: مسابقات ورزشی منطقه یک دیوان محاسبات کشور از امروز در قم برگزار میشود.
