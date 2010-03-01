اراضی شهر پردیس در دست معارضان است

به گزارش خبرنگار مهر در پردیس، با گذشت نزدیک به 15 سال از افتتاح و راه اندازی شهر جدید پردیس، این شهر اقماری که در زمره مناطق اصلی سرریز جمعیت پایتخت شمرده می شود از مشکلات متعددی رنج می برد.

یکی از این معضلات وجود معارضین شخصی زمینهای این شهر در فازهای مختلف است که مانعی در مسیر رشد شهر جدید پردیس محسوب می شود.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس پیش از ظهر دوشنبه در نشست بررسی معضلات این شهر پیرامون وجود معارضان شخصی زمینهای پردیس خاطر نشان کرد: شرکت عمران پردیس از ابتدای افتتاح این شهر با معضل وجود معارضان شخصی روبرو بوده است.

امیر امینی با بیان اینکه هنوز شرکت عمران سندی در خصوص اراضی ملی دریافت نکرده اظهار داشت: خوشبختانه شورای حفظ بیت المال پیگیر رفع تصرف از اراضی پردیس است اما تا کنون به نتایج در خور توجهی دست نیافته ایم.

این مسئول با اشاره به برخی از پرونده های حقوقی شهر پردیس گفت: در ملاقات چند روز پیش وزیر مسکن، شش پرونده حقوقی مربوط به دو هزار هکتار از اراضی شهر پردیس به وی ابلاغ شد تا رسیدگی از طریق این وزارتخانه صورت گیرد.

وی ادامه داد: با وجود این معارضین، تنها 11 هکتار از زمینهای شهر پردیس برای توسعه واحدهای مسکونی در قالبهای مختلف باقی میماند که با افق جمعیتی 400 هزار نفری پیش بینی شده این شهر همخوانی ندارد.

پردیس یکی از شهرهای جدید استان تهران است که در فاصله ۲۰ کیلومتری شمال شرقی پایتخت و در دامنه رشته کوههای البرز قرار گرفته و بر اساس آخرین آمار به دست آمده جمعیت این شهر 56 هزار نفر و بر طبق طرح جامع تا 400 هزار نفر را در خود پذیرا خواهد بود.