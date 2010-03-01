دستورالعمل نوروزی وزیر‎ ‎کشور به استانداران سراسر کشور ابلاغ ‏شد‎

‎به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمد نجار در دستورالعملی به استانداران سراسر‏‎ ‎کشور، ضمن تبریک فرارسیدن سال نو و آرزوی در پیش داشتن ‏سالی سرشار از کامیابی و‏‎ ‎توفیق خدمت هرچه بیشتر به ملت ‏شریف در جای جای ایران اسلامی، از آنها خواسته است تا‎ ‎به ‏منظور افزایش همبستگی عمومی، ایجاد فضای معنوی و نشاط و ‏شادابی اجتماعی و فراهم‏‎ ‎نمودن بستر و محیطی آرام و عاری از ‏هر گونه دغدغه برای هموطنان عزیز کشورمان در‎ ‎تعطیلات نوروزی، ‏تمام تلاش خود را بکار گیرند‎.

وزیر کشور، پیش بینی و اتخاذ‏‎ ‎تمهیدات لازم از سوی شهرداری ‏های استان برای خدمات رسانی مناسب و مطلوب به مسافران‏‎ ‎نوروزی، افزایش نظارت بر کیفیت و کنترل قیمت اجناس از طریق ‏واحدهای ذیربط استانی،‎ ‎انجام بازرسی های مستمر و پیوسته از ‏هتل ها، مهمانسراها و رستوران ها، ارائه خدمات‎ ‎و تسهیلات به ‏مسافرین به ویژه مسافرین میان جاده ای ، را از جمله موارد قابل ‏پیگیری‎ ‎از طریق استانداران در ستادهای ویژه نوروزی برشمرده ‏است‎.

مهندس نجار در این‎ ‎دستورالعمل از استانداران خواسته است تا ‏غبارروبی و آماده نمودن مساجد به ویژه‎ ‎مساجد بین راهی برای ‏انجام فریضه نماز مسافران و بسیج و آمادگی کلیه نمایندگی های‎ ‎شرکت خودروساز به ویژه بخش های امدادرسانی برای کمک به ‏مسافرین به ویژه مسافرین بین‎ ‎راهی، را نیز در این ستادها پیگیری ‏نمایند‎.

وزیر کشور همچنین اتخاذ تمهیدات و‎ ‎پیش بینی های امنیتی و ‏هوشیاری لازم برای تامین امنیت و آسایش مردم به ویژه منازل و‎ ‎واحدهای کسب و کار و محل های استراحت آنان و سایر اماکن ‏عمومی را نیز از جمله‎ ‎مسائلی دانسته است که باید از طریق ‏استانداران و فرماندهان انتظامی پیگیری و به‏‎ ‎مرحله اجرا گزارده ‏شود.