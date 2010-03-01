دستورالعمل نوروزی وزیر‎ ‎کشور به استانداران سراسر کشور ابلاغ ‏شد‎

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمد نجار در دستورالعملی به استانداران سراسر کشور، ضمن تبریک فرارسیدن سال نو و آرزوی در پیش داشتن سالی سرشار از کامیابی و توفیق خدمت هرچه بیشتر به ملت شریف در جای جای ایران اسلامی، از آنها خواسته است تا به منظور افزایش همبستگی عمومی، ایجاد فضای معنوی و نشاط و شادابی اجتماعی و فراهم نمودن بستر و محیطی آرام و عاری از هر گونه دغدغه برای هموطنان عزیز کشورمان در تعطیلات نوروزی، تمام تلاش خود را بکار گیرند.
وزیر کشور، پیش بینی و اتخاذ تمهیدات لازم از سوی شهرداری های استان برای خدمات رسانی مناسب و مطلوب به مسافران نوروزی، افزایش نظارت بر کیفیت و کنترل قیمت اجناس از طریق واحدهای ذیربط استانی، انجام بازرسی های مستمر و پیوسته از هتل ها، مهمانسراها و رستوران ها، ارائه خدمات و تسهیلات به مسافرین به ویژه مسافرین میان جاده ای ، را از جمله موارد قابل پیگیری از طریق استانداران در ستادهای ویژه نوروزی برشمرده است.
مهندس نجار در این دستورالعمل از استانداران خواسته است تا غبارروبی و آماده نمودن مساجد به ویژه مساجد بین راهی برای انجام فریضه نماز مسافران و بسیج و آمادگی کلیه نمایندگی های شرکت خودروساز به ویژه بخش های امدادرسانی برای کمک به مسافرین به ویژه مسافرین بین راهی، را نیز در این ستادها پیگیری نمایند.
وزیر کشور همچنین اتخاذ تمهیدات و پیش بینی های امنیتی و هوشیاری لازم برای تامین امنیت و آسایش مردم به ویژه منازل و واحدهای کسب و کار و محل های استراحت آنان و سایر اماکن عمومی را نیز از جمله مسائلی دانسته است که باید از طریق استانداران و فرماندهان انتظامی پیگیری و به مرحله اجرا گزارده شود.
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