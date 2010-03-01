180 میلیون تومان برای اتمام کمپینگ گردشگری شهریار نیاز است

محسن باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: کمپینگ گردشگری شهریار که اولین مرکز مجهز شهرشتان می باشد،‌ در جاده کرج شهریار واقع شده و فاز اول احداث آن به پایان رسیده است.

وی افزود: فاز دوم این پرو‍ژه با اعتباری بالغ بر 120 میلیون تومان در حال اجراست.

این مسئول خاطرنشان کرد: این مجتمع دارای نمازخانه، سرویس بهداشتی، 70 سکوی اقامتی که توسط شهرداری و احداث می شود،‌اتاق اطلاع رسانی در گردشگری،‌ ساختمان نگهبانی،‌ فروشگاه،‌ مکان بازی کودکان و محل استراحت است.

باقری بیان داشت: برای اتمام این پروژه اعتباری بالغ بر 180 میلیون تومان نیاز است تا مورد بهره برداری قرار گیرد.

رئیس اداره میراث فرهنگی،‌ صنایع دستی و گردشگری شهرستانهای شهریار، ملارد و قدس عنوان کرد: با احداث این مجتمع در مواقع ضروری به خصوص در ایام نوروز مسافران نوروزی می توانند از امکانات و خدمات این مجتمع استفاده کنند.

وی ادامه داد: به منظور اطلاع رسانی مسافران نوروزی بروشورهای شهرستان توسط میراث فرهنی استان تهیه و در ایام نوروز از طریق پایگاه های اطلاع رسانی توزیع خواهد شد اما به دلیل کمبود اعتبارات امکان چاپ نقشه گردشگری شهرستان توسط دفتر این شهریار وجود ندارد.

این مسئول یادآور شد: امید است در این راستا ارگانهای دیگر به خصوص شهرداریها همکاریهای لازم را ارائه دهند.

شهرستان 620 هزار نفری شهریار در 45 کیلومتری غرب استان تهران واقع شده است.