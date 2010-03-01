عرضه هفت هزار تن میوه شب عید در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدرضا موحد صبح دوشنبه در نشست هم اندیشی سازمان بازرگانی خراسان رضوی و اصحاب رسانه افزود: امسال از محل تولیدات داخلی هفت هزار تن میوه شامل پنج هزار تن پرتغال تولید استان مازندران و دو هزار تن سیب تولید آذربایجان غربی در ایام نوروز جذب بازار میوه مشهد میشود.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه سال گذشته سهمیه ها پنج هزار تن بوده است اظهار داشت: امسال این سهمیه 40 درصد افزایش داشته است.

موحد در ادامه اظهار امیدواری کرد این سهمیه به موقع جذب و در ایام شب عید در بازار توزیع شود.

این مقام مسئول همچنین از ارائه نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا در قالب یک بازار الگویی خبر داد و گفت: ما در صدد هستیم تا در قالب این بازار مردم بتوانند وسائل مورد نیاز و کالاهای مورد نیازشان را با قیمت مناسب تهیه کنند.

وی افزود: هدف از این اقدام تنظیم بازار کالا بویژه کالاهای یارانه ای است.

موحد با اشاره به اینکه سازمان بازرگانی استان در این زمینه یک دستگاه نظارتی است خاطر نشان کرد: مجامع امور صنفی مسئولیت برگزاری نمایشگاه را عهده دار است.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی خراسان رضوی در پایان نظارت این سازمان را در کنترل بازار مثبت ارزیابی کرد و گفت: این سازمان در کنترل بازار خوب عمل کرده است.

رئیس اداره مشارکتهای مردمی و پاسخگویی به شکایات سازمان بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: اخیرا بازرسی اصناف به مجموعه بازرسی این سازمان پیوسته و همکاری های خوبی انجام می شود که با افزوده شدن این نیروها توان بازرسی ما افزایش پیدا کرده است.

وی همچنین از اجرای طرح ناظرین افتخاری در سطح استان خبر داد و گفت: این طرح به منظور هماهنگ کردن نظارت ها اجرا می شود.

شعربافیان اظهار داشت: در این طرح مردم عضو افتخاری می شوند و با ارائه گزارش های خود به سازمان باعث ارتقا دقت کار بازرسی می شوند.

این مقام مسئول با بیان اینکه از هر 10 بازرسی یک تخلف کشف می شود افزود: گزارشات مردم از طریق تلفن 30 درصد منجر به کشف تخلف می شود.

وی ادامه داد: با اجرای طرح ناظرین افتخاری گزارشها بین 60 تا 70 درصد منجر به کشف تخلف می شود.

شعربافیان با اشاره به اینکه ما ظرفیت وسیعی در این حوزه داریم بیان کرد: مردم در این طرحمی توانند از عدم درج قیمت تا گزارشات احتکار از حقوق خود دفاع کنند.

رئیس اداره مشارکتهای مردمی و پاسخگویی به شکایات خاطر نشان کرد: اجرای طرح ناظرین افتخاری برای ما بسیار با اهمیت است.

وی در بخشی از سخنان خود به تلفن رسیدگی به شکایات این سازمان به شماره 124 اشاره کرد و گفت: این شماره تلفن بخشی از سامانه ضبط مکالمات سابا است که در ساعات اداری و خارج از ساعت اداری از طریق سیستم پیامگیر گزارشات مردمی در خصوص تخلفات واحدهای صنفی را دریافت می کند.

شعربافیان خاطر نشان کرد: سامانه ارتباطی بازرگانی سابا با شماره پیامگیر 3008124 و پست الکترونیکی قسمتی از حلقه های ارتباطی مردم با این سازمان است تا آنان بتوانند گزارشات خود را اعلام کنند.