منوچهر زبردست تهیهکننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: "لج و لجبازی" اکران دوم بهار روی پرده میرود، اگر شرایط فراهم شود فیلم را اردیبهشت ماه اکران میکنیم، هنوز مشخص نیست فیلم در سینماهای آزاد یا در گروه سینمایی روی پرده برود. شهریورماه "لج و لجبازی" به شبکه نمایش خانگی میرود به همین دلیل بهار 89 حتما فیلم را اکران میکنیم.
وی ادامه داد: "لج و لجبازی" فیلمی سرگرم کننده برای مخاطب عام است که میتواند در اکران عمومی با اقبال مواجه شود، البته تجربه نشان داده در سینمای ایران نمیتوان گفت کدام فیلم در گیشه موفق میشود یا نمیشود. پیشبینی استقبال از یک فیلم اتفاق سادهای نیست اما براساس بعضی معیارها میتوان این موضوع را حدس زد که "لج و لجبازی" اکران موفقی داشته باشد.
امیر جعفری، نیما شاهرخشاهی، سارا خوئینیها، سحر زکریا و سحر قریشی بازیگران این فیلم هستند که با فیلمنامه حمید گرشاسبی و طرح رامبد جوان ساخته شده است. داستان درباره زوجی جوان است که پس از 15 سال زندگی مشترک از هم جدا شدهاند.
دیگر عوامل تولید "لج و لجبازی" عبارتند از فیلمبردار: حسین ناظریان، صدابردار: شهرام متولیباشی، طراح گریم: مهدیه اعرابی، طراح صحنه و لباس: افسانه صمدزاده، صداگذار: آرش قاسمی، دستیار کارگردان: حجت ذیجودی و منشی صحنه: بهشته ناصری.
سیدمهدی برقعی فیلم سینمایی "سفر به شرق" و فیلمهای تلویزیونی "او شبیه گل داودی بود"، "وقتی سفر کردیم" و "خاطره" را در کارنامه خود دارد. "سفر به شرق" هنوز اکران عمومی نشده است.
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