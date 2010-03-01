به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعاتی که داوطلبان آزمون دستیاری ارائه کرده اند با وجود غیرقانونی اعلام شدن کلاسهای دستیاری در آستانه آزمون مجدد، این کلاسها به همان روش قبلی در یکی از بیمارستانها و با حضور برخی از داوطلبان ادامه دارد.

این موضوع که برخی از موسسات آمادگی آزمون دستیاری از فرصت فراهم آمده به دلیل ابطال آزمون سوء استفاده می کنند موضوعی است که نیازمند پیگیری جدی تری از سوی نهادهای مسئول از جمله وزارت بهداشت است.

یکی از داوطلبان آزمون دستیاری که این موضوع را عنوان کرد و به مهر گفت: موضوع جالب این است که مدرس این کلاس متخصص یکی از رشته های پزشکی است اما در کلاس به تنهایی (!) تمامی مباحث تخصصی را که شاید بیش از 10 متخصص برای تدریس آنها نیاز باشد را ارائه می کند و مشخص نیست چرا کسی تاکنون به توانایی ویژه وی پی نبرده است.

وی اضافه کرد: مرور خلاصه ترین جزوه ها نیز شامل بیش از یک هزار صفحه و 190 سئوال می شود که وی در کلاسهای خود آن را ارائه می دهد.

به گزارش مهر، در حالیکه شرایط روزهای نزدیک به آزمون برای داوطلبان دوره سی و هفتم بسیار حساس و استرس زا است مشخص نیست چگونه برخی از موسسات همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند و فشار روانی بیشتری را به داوطلبان وارد می کنند و مشخص نیست این موسسات با چه پشتوانه فراقانونی به کار خود ادامه می دهند.

پیش از این مهر در خصوص برگزاری کلاس های فوق العاده و با عناوین پرطمطراق مرور نکته های آزمونی!، شهریه هایی چند صد هزار تومانی برای دو روز کلاس هشدار داده بود و پیرو آن نیز وزارت بهداشت در اطلاعیه به این موسسات اخطار داده بود.

سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد که وزارت بهداشت پس از بررسی اعتراضات داوطلبان اعلام کرد: در بررسی اعتراضات و شکایات برخی از داوطلبین پس از برگزاری آزمون و وارد دانستن برخی از آنها به دستور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی سی هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ابطال شد. آزمون مجدد 13 اسفند برگزار می شود.