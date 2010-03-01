ناصر حمزهای در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این جشنواره ترویج و گسترش فرهنگ مهدویت در بین فرهنگیان سراسر کشور است، اظهار داشت: جشنواره سراسری «سلام بر خورشید» با حضور اساتید و فرهنگیان سراسر کشور 18 و 19 اسفندماه سال جاری در مجتمع یاوران مهدی(عج) قم برگزار میشود.
وی افزود: آشنایی فرهنگیان با موضوع مهدویت و ارائه دلنوشته و آثار ادبی مهمترین هدف از برگزاری این جشنواره است.
معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استان قم همچنین گفت: ارائه آثار به این جشنواره در قالبهای شعر، نثر ادبی، داستان و مقاله است.
وی با بیان اینکه در ماههای گذشته فراخوان ارسال آثار به مدارس و مراکز مختلف سراسر کشور صورت گرفته است، یادآور شد: همکاران و کارکنان مدارس و مراکز کشور آثار ادبی و علمی خود را با موضوع مهدویت و انتظار به دبیرخانه جشنواره واقع در سازمان آموزش و پرورش قم ارسال کردهاند.
در مراسم اختتامیه این جشنواره 150 اثر از میان آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره با عنوان آثار برتر و برگزیده تجلیل میشوند.
قم - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استان قم از برگزاری جشنواره سراسری «سلام بر خورشید» در قم خبر داد.
ناصر حمزهای در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این جشنواره ترویج و گسترش فرهنگ مهدویت در بین فرهنگیان سراسر کشور است، اظهار داشت: جشنواره سراسری «سلام بر خورشید» با حضور اساتید و فرهنگیان سراسر کشور 18 و 19 اسفندماه سال جاری در مجتمع یاوران مهدی(عج) قم برگزار میشود.
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