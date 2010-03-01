ناصر حمزه‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این جشنواره ترویج و گسترش فرهنگ مهدویت در بین فرهنگیان سراسر کشور است، اظهار داشت: جشنواره سراسری «سلام بر خورشید» با حضور اساتید و فرهنگیان سراسر کشور 18 و 19 اسفند‌ماه سال جاری در مجتمع یاوران مهدی(عج) قم برگزار می‌شود.



وی افزود: آشنایی فرهنگیان با موضوع مهدویت و ارائه دل‌نوشته و آثار ادبی مهمترین هدف از برگزاری این جشنواره است.



معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استان قم همچنین گفت: ارائه آثار به این جشنواره در قالبهای شعر، نثر ادبی، داستان و مقاله است.



وی با بیان اینکه در ماه‌های گذشته فراخوان ارسال آثار به مدارس و مراکز مختلف سراسر کشور صورت گرفته است، یادآور شد: همکاران و کارکنان مدارس و مراکز کشور آثار ادبی و علمی خود را با موضوع مهدویت و انتظار به دبیرخانه جشنواره واقع در سازمان آموزش و پرورش قم ارسال کرده‌اند.



در مراسم اختتامیه این جشنواره 150 اثر از میان آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره با عنوان آثار برتر و برگزیده تجلیل می‌شوند.