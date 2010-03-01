سازمان بازرگانی خراسان رضوی رتبه نخست برگزاری نمایشگاه پائیزه را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مجید گرامی ظهر دوشنبه در نشست هم اندیشی سازمان بازرگانی با اصحاب رسانه افزود: با توجه به برگزاری نمایشگاه پائیزه در سطح کشور، سازمان بازرگانی استان توانست با توجه به عملکرد خود در برگزاری این نمایشگاه رتبه نخست را به خود اختصاص دهد.

رئیس اداره توسعه بازار و خدمات بازرگانی خراسان رضوی گفت: این سازمان امسال 26 نمایشگاه پائیزه را در 21 شهرستان استان برپا کرده که برگزاری امسال این نمایشگاه در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی 65 درصد داشته است.

گرامی ادامه داد: در زمان برگزاری و بر پایی نمایشگاه پائیزه در مجموع یک میلیون و 200 هزار نفر از آن بازدید کردند.

وی خاطر نشان کرد: در برگزاری این نمایشگاه کالاها با قیمت کارشناسی و کمتر از 20 درصد و حتی پایین تر از قیمت بازار به مشتریان عرضه می شود.

گرامی همچنین از برپایی 31 نمایشگاه بهاره خبر داد و گفت: از این تعداد دو نمایشگاه در مشهد بر پا خواهد شد.

رئیس اداره توسعه بازار و خدمات بازرگانی استان، وسعت کل نمایشگاه ها را 24 هزار متر مربع اعلام کرد و افزود: نمایشگاه بهاره در سطح استان در قالب 31 نمایشگاه و دو هزار و 322 غرفه پذیرای عموم مردم است.

وی خاطر نشان کرد: دو نمایشگاه شهر مشهد از 14 اسفند ماه تا 24 و 16 تا 26 اسفند ماه جاری بر پا خواهد بود.

گرامی یاد آور شد: همزمان با برپایی این نمایشگاه اجناسی شامل برنج تایلندی، روغن، قند که کالاهای مدیریت شده ای در راستای کالاهای تنظیم بازار هستند به مردم عرضه می شود.

وی گفت: کالاهایی نظیر مواد غذایی، آجیل، خشکبار، مواد پروتئینی، صنایع دستی، کیف وکفش که بخشی از کالاهای تنظیم بازار هستند در این نمایشگاه عرضه می شود.