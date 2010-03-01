به گزارش خبرگزاری مهر، به موجب این نظرخواهی که از 580 نفر از شهروندان به عمل آمده، 226 نفر از شهروندان نخستین دغدغه خود را حمل و نقل همگانی اعلام کردند.
به ترتیب فعالیتهای عمرانی و ساخت و ساز در جهت توسعه و تعریض معابر شهری با 75 مورد، مدیریت تقاضای سفرهای شهری و ضرورت ساماندهی آن با 50 مورد و مهندسی ترافیک و اصلاح هندسی معابر شهری با 36 مورد، سه خواسته اصلی شهروندان پس از حمل و نقل عمومی عنوان شده است.
علاوه بر این آموزش و فرهنگسازی در زمینه حمل و نقل و ترافیک با 33 مورد، توسعه خطوط ویژه عبور دوچرخه و گسترش فرهنگ دوچرخهسواری با 31 مورد و توسعه بی رویه خودروهای جدید و ورود آنها به شبکه معابر شهری با 28 مورد، در رتبههای بعدی قرار دارند.
اهمیت قوانین و مقررات ترافیکی و ضرورت توجه به آن با 22 مورد، کمبود پارکینگهای عمومی و فضای پارک به ویژه در محدوده مرکزی شهر با 22 مورد و محدودیتهای ترافیکی و مشکلات ناشی از اعمال این محدودیتها با 17 مورد، ردههای بعدی را به خود اختصاص دادهاند.
گفتنی است مواردی مانند مدیریت یکپارچه ترافیک به تاسی از مدیریت واحد شهری، اشکالات و ایرادات مشاوران و پیمانکاران حمل و نقل و ترافیک، از دیگر موضوعاتی است که در پاسخ به نظرسنجی از شهروندان ابراز شده است.
