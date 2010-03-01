به گزارش خبرگزاری مهر روابط عمومی وزارت تعاون در پاسخ به سخنان وزیر کار در خصوص حل مشکل اشتغال و مراجعه جویندگان کار به وزارت تعاون، در اعلامیه ای بیان کرد: مشکل اشتغال در گرو مشارکت افراد در قالب تعاونیها است، در هیچ جای دنیا امر اشتغال در فضای اداری تعریف نشده و وزارت تعاون تنها به حمایت از تعاونیها برای سازماندهی جویندگان کار می پردازد و در خصوص تامین اشتغال افراد به صورت مستقیم برنامه تدوین شده ای ندارد.

بر اساس اخبار منتشر شده، شیخ الاسلام وزیر کار و امور اجتماعی در شانزدهمین جلسه شورای عالی اشتغال با اشاره به نامه ها و مراجعات بسیار زیاد برای اشتغال اعلام کرده است که مردم بدانند از این پس باید تقاضاهای مربوط به اشتغال خود را به وزارت تعاون بدهند تا آنها با برنامه ریزی هایی که از قبل انجام داده اند بتوانند این امر را هدایت و مشاغل مناسبی برای جویندگان کار فراهم کنند.

روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون با بیان اینکه مسیر اصلی اشتغال از تعاون می گذرد نه وزارت تعاون، در این اعلامیه افزوده است: نباید انتظار داشت که مشکل اشتغال با یک وزارتخانه حل شود جز اینکه ما این افراد را دعوت، راهنمایی و سازماندهی کنیم و با توجه به استعداد مناطق در کارهای اقتصادی و توانمندی افراد، آموزشهایی در زمینه های فنی و حرفه ای به آنها داده شود.

در اعلامیه روابط عمومی و امور بین الملل تاکید شده است: امکان کار انفرادی با فضای دولتی در کشور وجود ندارد بنابراین تعاونی بهترین شیوه برای انجام کار، تولید و ایجاد عدالت اجتماعی است و مسئولان و سیاست مداران بخش تعاون کشور حل مشکل اشتغال را در گرو مشارکت افراد در قالب تعاونیها و همکاری سایر وزارتخانه ها و سازمان برای هدایت استعدادهای جوانان در تشکلهای تعاونی می دانند.

همچنین آمده است، اگر در حرکتهای اجتماعی مردم به میدان نیایند، نمی شود به اجبار کاری صورت داد. باید انگیزه های لازم برای حضور مردم در میدانهای مشارکت اجتماعی و اقتصادی را فراهم آورد تا آنها نیز با سرمایه های حتی اندک خود و آوردن امکانات، کارهای مشارکت جمعی را با تعهد و دلسوزی بیشتری انجام دهند.

این اعلامیه در پایان آورده است: هدف از تشکیل تعاون، ایجاد اشتغال است و تعاون تنها فرآیند مطمئن توانمندسازی مردم برای اشتغال است که در گذشته به آن توجه نشده است.