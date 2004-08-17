كوتاه ازمسابقات واليبال المپيك آتن

به گزارش خبرگزاري " مهر" تيم واليبال بانوان آمريكا ازيك مربي ژاپني به نام" يوشيدا توشي آكي" سود مي برد ومربي تيم آلمان نيزيك كره اي به نام" لي هي و ان" است. " لي هي وان" سالهاست كه درآلمان زندگي مي كند.

* قديمي ترين بازيكن حاضردرواليبال المپيك" آندراجياني" ازايتاليا با26 سال سن وماريسيوليماازبرزيل با 28 سال سن است. اين دوبازيكن براي پنجمين باراست كه در المپيك حضورپيدا مي كنند.

* مونتالي سرمربي تيم واليبال ايتاليا كه درسال 1977با تيم المپياكوس قهرمان يونان شده بود، گفت: بزرگترين آرزوي من اين است كه بارديگردريونان به قهرماني دست يابيم.

* امتيازآورترين بازيكن روزنخست " اسچول ريچارد" ازهلند بود كه با23 امتياز نقش مهمي درپيروزي تيمش مقابل روسيه( نماينده اول اروپا) ايفاء كرد.

برنامه ديدارهاي فردا:

تونس - آرژانتين ساعت 9 صبح

فرانسه - صربستان ساعت 11 صبح

ايتاليا - روسيه ساعت 14

آمريكا - هلند ساعت 16

يونان - لهستان ساعت 30/19

برزيل - ايتاليا ساعت 30/21