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۲۷ مرداد ۱۳۸۳، ۱۴:۴۰

بيست و هشتمين دوره مسابقات المپيك - آتن(44)

كوتاه ازمسابقات واليبال المپيك آتن

رقابتهاي واليبال بيست وهشتمين دوره مسابقات المپيك كه ازروز يكشنبه آغازشده بود امروز با برگزاري ديدارهايي ادامه خواهد يافت.

به گزارش خبرگزاري " مهر" تيم واليبال بانوان آمريكا ازيك مربي ژاپني به نام" يوشيدا توشي آكي" سود مي برد ومربي تيم آلمان نيزيك كره اي به نام" لي هي و ان" است. " لي هي وان" سالهاست كه درآلمان زندگي مي كند.
* قديمي ترين بازيكن حاضردرواليبال المپيك" آندراجياني" ازايتاليا با26 سال سن وماريسيوليماازبرزيل با 28 سال سن است. اين دوبازيكن براي پنجمين باراست كه در المپيك حضورپيدا مي كنند.
* مونتالي سرمربي تيم واليبال ايتاليا كه درسال 1977با تيم المپياكوس قهرمان يونان شده بود، گفت: بزرگترين آرزوي من اين است كه بارديگردريونان به قهرماني دست يابيم.
* امتيازآورترين بازيكن روزنخست " اسچول ريچارد" ازهلند بود كه با23 امتياز نقش مهمي درپيروزي تيمش مقابل روسيه( نماينده اول اروپا) ايفاء كرد.

برنامه ديدارهاي فردا:
تونس - آرژانتين         ساعت 9 صبح
فرانسه - صربستان     ساعت 11 صبح
ايتاليا - روسيه           ساعت 14
آمريكا - هلند             ساعت 16
يونان - لهستان           ساعت 30/19
برزيل - ايتاليا            ساعت 30/21

کد مطلب 104338

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