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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۰۷

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مراحل درست کردن سوشی در فضا!/ تصویر آشپز و آشپزخانه فضایی

مراحل درست کردن سوشی در فضا!/ تصویر آشپز و آشپزخانه فضایی

فضانورد ژاپنی ایستگاه فضایی با درست کردن یکی از غذاهای سنتی ژاپن در شرایط خلاء به اولین آشپز ژاپنی ایستگاه فضایی تبدیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "سوئیچی نوگوچی" فضانورد ژاپنی اولین آشپز فضایی است که به پختن یکی از غذاهای سنتی ژاپنی در خلاء اقدام کرده است. او در ویدئویی قطعه ای از گیاهی دریایی را در دست گرفته و تلاش می کند با کمک قاشق توده ای شناور از برنج را درون آن قرار دهد.

وی پس از موفقیت در گرفتن برنج و درست کردن سوشی می گوید: "بفرمایید، اولین سوشی خانگی در فضا درست شد". او این نمایش آشپزی را طی مصاحبه ای ویدئویی با گزارشگر تلویزیون فوجی اجرا کرده است.

نوگوچی از ماه دسامبر در ایستگاه فضایی اقامت داشته و یکی از پنج فضانوردی است که در لابراتوار مدارگرد ایستگاه عضویت و فعالیت دارد.

کد مطلب 1043385

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