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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۲۹

حاجی بابایی در گفتگو با مهر:

طرح کاهش تعطیلات تابستانی مدارس فعلاً بررسی نمی‌شود

طرح کاهش تعطیلات تابستانی مدارس فعلاً بررسی نمی‌شود

وزیر آموزش و پرورش درباره طرح کاهش تعطیلات تابستانی دانش‌آموزان گفت: این طرح فعلاً در شورای عالی آموزش و پرورش بررسی نمی‌شود.

حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره طرح کاهش تعطیلات تابستانی دانش‌آموزان که در راستای تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در شورای عالی این وزارتخانه مطرح شده است گفت: این طرح فعلاً در اولویت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیست و جنبه اجرایی ندارد.

حاجی بابایی ادامه داد: این طرح تنها یک طرح مطالعاتی است که برخی از دوستان آن را بررسی  کرده اند و هنوز در شورای عالی آموزش و پرورش طرحی با این عنوان مصوب نشده است.

پیش از این نوید ادهم از بررسی طرح کاهش تعطیلات تابستان دانش‌آموزان در شورای عالی آموزش و پرورش خبر داده بود.

کد مطلب 1043391

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