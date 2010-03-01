حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره طرح کاهش تعطیلات تابستانی دانش‌آموزان که در راستای تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در شورای عالی این وزارتخانه مطرح شده است گفت: این طرح فعلاً در اولویت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیست و جنبه اجرایی ندارد.

حاجی بابایی ادامه داد: این طرح تنها یک طرح مطالعاتی است که برخی از دوستان آن را بررسی کرده اند و هنوز در شورای عالی آموزش و پرورش طرحی با این عنوان مصوب نشده است.

پیش از این نوید ادهم از بررسی طرح کاهش تعطیلات تابستان دانش‌آموزان در شورای عالی آموزش و پرورش خبر داده بود.

