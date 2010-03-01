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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۵۴

منتخبان جشنواره هنر و رسانه در کرمان معرفی شدند

منتخبان جشنواره هنر و رسانه در کرمان معرفی شدند

کرمان - خبرگزاری مهر: آثار برتر نخستین جشنواره هنر و رسانه در سطح مطبوعات کرمان مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، رئیس حوزه هنری کرمان شامگاه یکشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره هنر و رسانه در تالار برق کشور اظهار داشت: این جشنواره برای اولین بار در استان کرمان برگزار شد که با استقبال بی نظیر اهالی مطبوعات روبرو شدیم.

عباس سالاری با اشاره به جایگاه هنر در جامعه کرمان گفت: هدف از برگزاری این جشنواره پررنگتر شدن نقش هنر در مطبوعات کرمان است.

وی گفت: این جشنواره به صورت دو سالانه در استان کرمان برگزار می شود که در نهایت می تواند نقش موثری در ارتقاء مطبوعات کرمان ایفاء کند.

وی با اشاره به استقبال مطبوعات کرمان از این جشنواره گفت: استقبال گسترده از جشنواره نشان از نیاز استان کرمان به برگزاری چنین جشنواره هایی در بین رسانه ها دارد.

وی گفت: 133 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که از بین آنها 95 اثر انتخاب و به مرحله داوری راه یافت.

در ادامه این جشنواره نفرات برتر بخشهای مختلف جشنواره توسط هیئت داوران اعلام شدند.

کد مطلب 1043398

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