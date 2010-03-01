به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه‌های جشنهای هزاره شاهنامه 12 اسفند از ساعت 17 با برنامه "شبی با شاهنامه" در خانه هنرمندان با سخنرانی دکتر محمد علی اسلامی ندوشن رئیس ایرانسرای فردوسی و نقالی استاد امیر صادقی و همچنین رونمایی شاهنامه نفیس نشر یساولی آغاز می شود.

14 اسفند از ساعت 17 "همایش هنر موسیقی در فرهنگ و ادب ایران" با برخوانی شاهنامه و اجرای گروه موسیقی فردوسی خراسان به سرپرستی غلامعلی پورعطایی، سخنرانی یاسر موحد فرد دبیر کل بنیاد فردوسی و نکوداشت استاد پورعطایی عضو هیئت امنای بنیاد فردوسی در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

15 اسفند نیز از ساعت 10 آیین گشایش باشگاه دانش‌آموزی بنیاد فردوسی با عرضه نخستین بازی فکری جورچین نقاشی قهوه خانه‌ای استاد منصور وفایی در کانون فرهنگی تربیتی حضرت زهرا(س) در شهر کرج برپا می‌شود و نیز در 16 اسفند از ساعت 17 "کارگاه آموزشی تربیت نقال" با تدریس استاد امیرصادقی در پیام‌سرای فردوسی آغاز به کار می‌کند.

همچنین ساعت 17 روز 17 اسفند یابود محمد ایوبی،‌ شاهنامه پژوه با رونمایی کتاب " مرد تشویش همیشه" ( نشر افراز) و سخنرانی دکتر ضیاء الدین هاجری رئیس انجمن پالایش زبان پارسی در فرهنگسرای اندیشه برگزار می‌شود.

پایان بخش این جشن، کنسرت "جهاندار ملک سخن" در روزهای 20 و 21 اسفند از ساعت 16 با اجرای ارکستر آکادمیک تهران، بزرگترین ارکستر موسیقی ایران با حضور 130 نفر گروه نوازندگان و خوانندگان در تالار وحدت است.