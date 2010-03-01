آمریکا صدرنشین جدول رده بندی مدالها شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آمریکایی ها با 37 مدال شامل 9 مدال طلا، 15 نقره و 13 برنز در صدر جدول رقابت های 17 روزه المپیک زمستانی قرار گرفتند.
آلمان با 30 مدال، 10 طلا، 13 نقره و 7 برنز دوم شدند و کانادایی ها به عنوان کشور میزبان و به عنوان شرکت کننده ای که بیشترین مدال طلای این رقابت ها را کسب کرد در جایگاه سوم قرار گرفتند.
کانادا با مجموع 26 مدال شامل 14 مدال طلا، 7 مدال نقره و 5 مدال برنز به کار خود در بیست و یکمین دوره این رقابت ها پایان دادند.
جدول توزیع مدال های 10 تیم برتر این بازی ها به شرح زیر است:
|
کشور
|
طلا
|
نقره
|
برنز
|
مجموع
|
1- آمریکا
|
9
|
15
|
13
|
37
|
2- آلمان
|
10
|
13
|
7
|
30
|
3- کانادا
|
14
|
7
|
5
|
26
|
4- نروژ
|
9
|
8
|
6
|
23
|
5- اتریش
|
4
|
6
|
6
|
16
|
6- روسیه
|
3
|
5
|
7
|
15
|
7-کره جنوبی
|
6
|
6
|
2
|
14
|
8-چین
|
5
|
2
|
4
|
11
|
9- سوئد
|
5
|
2
|
4
|
11
|
10- فرانسه
|
2
|
3
|
6
|
11
بیست و یکمین دوره بازیهای المپیک زمستانی 2010 از روز 23 بهمن ماه در دو شهر ویستلر و ونکوور کانادا آغاز شد و امروز ( 9 اسفندماه) با برگزاری مراسم اختتامیه به کار خود پایان داد. تیم ملی اسکی ایران نیز با چهار ورزشکار در این دوره از مسابقات شرکت کرده بود.
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