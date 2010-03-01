آمریکا صدرنشین جدول رده بندی مدالها شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آمریکایی ها با 37 مدال شامل 9 مدال طلا، 15 نقره و 13 برنز در صدر جدول رقابت های 17 روزه المپیک زمستانی قرار گرفتند.

آلمان با 30 مدال، 10 طلا، 13 نقره و 7 برنز دوم شدند و کانادایی ها به عنوان کشور میزبان و به عنوان شرکت کننده ای که بیشترین مدال طلای این رقابت ها را کسب کرد در جایگاه سوم قرار گرفتند.

کانادا با مجموع 26 مدال شامل 14 مدال طلا، 7 مدال نقره و 5 مدال برنز به کار خود در بیست و یکمین دوره این رقابت ها پایان دادند.

جدول توزیع مدال های 10 تیم برتر این بازی ها به شرح زیر است:





کشور طلا نقره برنز مجموع 1- آمریکا 9 15 13 37 2- آلمان 10 13 7 30 3- کانادا 14 7 5 26 4- نروژ 9 8 6 23 5- اتریش 4 6 6 16 6- روسیه 3 5 7 15 7-کره جنوبی 6 6 2 14 8-چین 5 2 4 11 9- سوئد 5 2 4 11 10- فرانسه 2 3 6 11

بیست و یکمین دوره بازیهای المپیک زمستانی 2010 از روز 23 بهمن ماه در دو شهر ویستلر و ونکوور کانادا آغاز شد و امروز ( 9 اسفندماه) با برگزاری مراسم اختتامیه به کار خود پایان داد. تیم ملی اسکی ایران نیز با چهار ورزشکار در این دوره از مسابقات شرکت کرده بود.

