  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۴۲

پایان المپیک زمستانی ونکوور/

آمریکا صدرنشین جدول رده بندی مدالها شد

آمریکا صدرنشین جدول رده بندی مدالها شد

ایالات متحده آمریکا با 37 مدال طلا، نقره و برنز در صدر جدول رده بندی توزیع مدال های بیست و یکمین دوره بازی های المپیک زمستانی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آمریکایی ها با 37 مدال شامل 9 مدال طلا، 15 نقره و 13 برنز در صدر جدول رقابت های 17 روزه المپیک زمستانی قرار گرفتند.

آلمان با 30 مدال، 10 طلا، 13 نقره و 7 برنز دوم شدند و کانادایی ها به عنوان کشور میزبان و به عنوان شرکت کننده ای که بیشترین مدال طلای این رقابت ها را کسب کرد در جایگاه سوم قرار گرفتند.

کانادا با مجموع  26 مدال شامل 14 مدال طلا، 7 مدال نقره و 5 مدال برنز به کار خود در بیست و یکمین دوره این رقابت ها پایان دادند.

جدول توزیع مدال های 10 تیم برتر این بازی ها به شرح زیر است:

کشور

طلا

نقره

برنز

مجموع

1- آمریکا

9

15

13

37

2- آلمان

10

13

7

30

3- کانادا

14

7

5

26

4- نروژ

9

8

6

23

5- اتریش

4

6

6

16

6- روسیه

3

5

7

15

7-کره جنوبی

6

6

2

14

8-چین

5

2

4

11

9- سوئد

5

2

4

11

10- فرانسه

2

3

6

11

بیست و یکمین دوره بازیهای المپیک زمستانی 2010 از روز 23 بهمن ماه در دو شهر ویستلر و ونکوور کانادا آغاز شد و امروز ( 9 اسفندماه) با برگزاری مراسم اختتامیه به کار خود پایان داد. تیم ملی اسکی ایران نیز با چهار ورزشکار در این دوره از مسابقات شرکت کرده بود.

کد مطلب 1043407

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها