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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۳۳

سالن ورزشی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی افتتاح شد

سالن ورزشی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی افتتاح شد

مشهد - خبرگزاری مهر: سالن ورزشی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی صبح دوشنبه با حضور نوروزی، رئیس سازمان دامپزشکی کشور افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حمید افشاریان مسئول تربیت بدنی اداره کل دامپزشکی صبح دوشنبه در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران افزود: این مجموعه ورزشی با هزینه ای معادل 600 میلیون ریال و با استفاده از اعتبارات بند ب ماده 117 قانون برنامه چهارم در زمینی به مساحت 350 متر مربع افتتاح شد.

افشاریان از سالن های بدن سازی، شطرنج، دارت، تنیس روی میز، فوتبال دستی، ‌رختکن و ... به عنوان قسمت های مهم این مجموعه ورزشی یادکرد.

وی برگزاری 11 دوره مسابقات فوتسال، 10 دوره بازی های تنیس روی میز، سه دوره دارت، صعود به ارتفاعات استان و نیز توفیق در صعود تیم کوهنوری استان به قلل آرارات ترکیه و سبلان را از مهم ترین فعالیت های تربیت بدنی دامپزشکی استان برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: سیاست اداره کل دامپزشکی در راستای تقویت روحیه ورزش و ایجاد شور و نشاط بین همکاران در جهت ارتقای خدمت رسانی به مخاطبان است.

کد مطلب 1043408

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