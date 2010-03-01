اختصاص 182 میلیون تومان تسهیلات به هنرمندان همدانی

اسدالله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه از این میزان تسهیلات، 220 میلیون تومان سهم صنعتگران همدانی است، اظهار داشت: پرونده‌های جدید از سوی معاونت هنرهای سنتی و صنایع‌دستی همدان برای صندوق مهر امام رضا(ع) ارسال شد که پرونده‌هایی که به تازگی ارائه شده مربوط به گلیم، گبه و منبت استان همدان است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی این استان ادامه داد: پیش از این نیز در فاز اول و دوم اختصاص تسهیلات به صنعتگران همدانی، 32 پرونده از سوی معاونت صنایع‌‌دستی استان همدان به این صندوق ارسال شد.

بیات بیان کرد: مبلغ در نظر گرفته شده برای 32 پرونده در فاز اول و دوم 173 میلیون و تومان بود و این در حالیست که در فاز سوم برای سه پرونده مبلغ 90 میلیون ریال اختصاص داده شد.

وی با بیان اینکه هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی برای دریافت این بخش از تسهیلات باید دارای شرایط ویژه‌ای باشند که ایجاد خود اشتغالی نخستین شرط لازم است، گفت: بر همین اساس تا به حال 35 هنرمند و صنعتگر صنایع‌دستی برای دریافت این تسهیلات واجد شرایط شده‌اند.