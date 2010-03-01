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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۴۴

شمشیربازی جایزه بزرگ سوئیس/

پایان کار ایرانی‎ها با حذف یعقوبیان / آغاز اردوی مشترک با سوئیسی‎ها

پایان کار ایرانی‎ها با حذف یعقوبیان / آغاز اردوی مشترک با سوئیسی‎ها

تیم ملی شمشیربازی اعزامی کشورمان به رقابت‎های جایزه بزرگ اسلحه اپه سوئیس با حذف علی یعقوبیان به کار خود در این مسابقات پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان رقابت‌های شمشیربازی جایزه بزرگ اسلحه اپه سوئیس علی یعقوبیان که با از پیش رو برداشتن حریفانی از فرانسه، آلمان، مجارستان، سوئیس، لهستان و جمهوری چک به جدول 64 نفره راه یافته بود، موفق شد با برتری مقابل حریفی از مجارستان به جمع 32 شمشیرباز برتر راه یابد.

نماینده ملی‎پوش کشورمان در جدول 32 نفره این رقابت‎ها نتیجه دیدار مقابل ورزشکار آمریکایی را واگذار کرد و از دور مسابقات کنار رفت.

محمد رضایی، حامد صداقتی و سید صادق عابدی دیگر نمایندگان اعزامی کشورمان به مسابقات شمشیربازی جایزه بزرگ اسلحه اپه بودند که پیش از این از دور مسابقات کنار رفته بودند. مسابقات شمشیربازی جایزه بزرگ اسلحه اپه سوئیس با حضور 177 ورزشکار از 36 کشور ادامه دارد.

تیم ملی شمشیربازی کشورمان از امروز (دوشنبه) به مدت سه روز اردوی مشترک خود را در سوئیس و با ورزشکاران این کشور آغاز می‎کند تا برای حضور در مسابقات جایزه بزرگ سوئد (14 تا 16 اسفند ماه ) آماده شود. 

کد مطلب 1043410

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