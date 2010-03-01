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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۵۴

نواداد در گفتگو با مهر:

سیمای آذربایجان شرقی در تولید انیمیشن رشد خوبی داشته‌است

سیمای آذربایجان شرقی در تولید انیمیشن رشد خوبی داشته‌است

علی نواداد، مدیر کل مرکز آذربایجان شرقی رشد تولیدات انیمیشن را در این مرکز مناسب ارزیابی و تاکید کرد: 400 دقیقه انیمیشن در سال 88 تولید کردیم.

علی نواداد، مدیر کل صدا و سیمای آذربایجان شرقی درباره نقاط قوت و ضعف این مرکز در سال جاری به خبرنگار مهر گفت: هر سال سیاست‌های برنامه‌سازی به مراکز استان‌ها ابلاغ می‌شود و بر این اساس مراکز هم برنامه‌ریزی می‌کنند. ما هم در سال جاری بر اساس افق رسانه حرکت کردیم. در مجموع تلاش کردیم کاری را بر زمین نگذاریم و تولیدات متنوعی با موضوع‌های مختلف تهیه و پخش شد.

وی در ادامه افزود: هر سال هم بیش از تعهدات‌مان کارهای نمایشی تولید کردیم. 30 ساعت در سال 86، بیش از 40 ساعت در سال 87 و حدود 60 ساعت در سال 88 کار نمایشی "ب" داشتیم. در زمینه انیمیشن هم رشد قابل توجهی داشتیم. 20 دقیقه سال 86، 200 دقیقه سال 87 و 400 دقیقه سال 88 انیمیشن تولید کردیم.

مدیر کل صدا و سیمای آذربایجان شرقی در پایان افزود: شخصیت‌های تاریخی و ادبی برجسته این مرکز را فهرست کردیم و به مرور زمان درباره آنها کارهای مستند و داستانی تهیه می‌کنیم.

کد مطلب 1043411

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