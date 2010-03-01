علی نواداد، مدیر کل صدا و سیمای آذربایجان شرقی درباره نقاط قوت و ضعف این مرکز در سال جاری به خبرنگار مهر گفت: هر سال سیاست‌های برنامه‌سازی به مراکز استان‌ها ابلاغ می‌شود و بر این اساس مراکز هم برنامه‌ریزی می‌کنند. ما هم در سال جاری بر اساس افق رسانه حرکت کردیم. در مجموع تلاش کردیم کاری را بر زمین نگذاریم و تولیدات متنوعی با موضوع‌های مختلف تهیه و پخش شد.

وی در ادامه افزود: هر سال هم بیش از تعهدات‌مان کارهای نمایشی تولید کردیم. 30 ساعت در سال 86، بیش از 40 ساعت در سال 87 و حدود 60 ساعت در سال 88 کار نمایشی "ب" داشتیم. در زمینه انیمیشن هم رشد قابل توجهی داشتیم. 20 دقیقه سال 86، 200 دقیقه سال 87 و 400 دقیقه سال 88 انیمیشن تولید کردیم.

مدیر کل صدا و سیمای آذربایجان شرقی در پایان افزود: شخصیت‌های تاریخی و ادبی برجسته این مرکز را فهرست کردیم و به مرور زمان درباره آنها کارهای مستند و داستانی تهیه می‌کنیم.